Fernando Muslera, şampiyonluk modunu açtı

2011 yılından beri Galatasaray forması giyen ve bu süreçte tam 5 lig şampiyonluğu yaşayan Fernando Muslera, bu zaferlerin birçoğunda başrolde yer aldı. 36 yaşındaki file bekçisi bu sezon da tam anlamıyla şampiyonluk modunu açtı ve sessiz sedasız takımına büyük katkı vermeye devam ediyor. Son olarak ağır sakatlığını kısa sürede atlatıp fedakârlık yaparak tek bir maç kaçırmadan eldivenlerine kavuşan Uruguaylı kaleci, Kasımpaşa karşısında da hatasız oynadı. Hücum hattındaki yıldızların üstün performansına karşın, savunmadaki başarılı tabloda ön plana çıkan isim olan Fernando Muslera, bu sezon kalesine gelen 80 şutun 64 tanesini kurtararak parmak ısırttı.

Galatasaray’la 5 lig şampiyonluğu yaşayan 36 yaşındaki Muslera, gözünü 6. zaferine çevirdi.

‘Vücudum izin verdikçe…’

Ligdeki 22 maçta 16 gol yiyen tecrübeli file bekçisi, tam 10 maçta kalesini gole kapamayı başardı. Sözleşmesi 2024 yazında sona erecek olan Nando, Türkiye’deki geleceğiyle ilgili olarak, “Vücudum izin verdiği sürece oynamaya devam edeceğim. Oyuncu olarak olmasa da her zaman Galatasaray’ın da Türkiye’nin de bir parçası olmaya devam edeceğim” diyerek kariyerine yönelik kritik bir ipucu verdi. Muslera her ne kadar futbolu ülkesinde bırakmayı düşünse de Galatasaray Yönetimi aktif futbol hayatından sonra da deneyimli futbolcuyla antrenör olarak veya başka bir rolde çalışmayı planlıyor.