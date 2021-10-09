FERRARI PİLOTLARI CÜNEYT ÖZDEMİR’İN SORULARINI YANITLIYOR





Destek Olmak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemirdestek — İstanbul Park’ta gerçekleşecek olan İstanbul Grand Prix’sinde yarışacak olan, dünyaca ünlü Ferrari pilotları Carlos Sainz ve Charles Leclerc Cüneyt Özdemir’in sorularını yanıtlıyor. Motor spor dünyasının yıldızı Ferrari’de olmak nasıl bir his? Yarış öncesi pilotlar nasıl hissediyor? Pistte pilotların performansı nasıl bu kadar yüksek oluyor? İstanbul hakkındaki düşünceleri neler? Sorularınızın cevapları bu videoda. — Tüm Videolar ► http://bit.ly/cuneytozdemirvideolar Yeni Videoları Kaçırmamak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemiryoutube — Sosyal Medya ► http://instagram.com/cuneytozdemir http://twitter.com/cuneytozdemir — #cuneytozdemir