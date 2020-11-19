Ferrari, Plug-in Hibrit Elektrikli Aracı SF90 Spider'ı tanıttı

İSTANBUL (AA) – Ferrari’nin ilk seri üretim Plug-in Hibrit Elektrikli Araç (PHEV) üstü açılabilen modeli SF90 Spider tanıtıldı.

Ferrari'den yapılan açıklamaya göre, Ferrari tarihindeki ilk seri üretim üstü açılabilen Plug-in Hibrit Elektrikli Araç modeli SF90 Spider kamuoyuna gösterildi.

SF90 Spider, Ferrari’nin ilk seri üretim PHEV ve aynı zamanda dört tekerlekten çekişli ilk spor otomobil modeli olan SF90 Stradale ile aynı performans özelliklerine sahip olmakla birlikte Ferrari imzalı açılır tavan mimarisiyle keyifli ve çok yönlü bir sürüş sunuyor.

SF90 Spider, Ferrari'nin RHT (Açılır Hard Top) mimarisinin en yeni versiyonu olarak da öne çıkıyor. Kompakt ve kullanışlı RHT tavanı, kapatıldığında optimum ses yalıtımını garanti ediyor ve diğer Ferrari modellerinde olduğu gibi yüksek hızlarda tüm dış etkenlerden etkili koruma ve konfor sağlıyor.

Otomobilin sade ve hafif yapısıyla dikkat çeken tavanı, yalnızca 14 saniyede açılıp kapanabiliyor ve hareket halindeyken de devreye girebiliyor.

İlk olarak 2011 yılında 458 Spider modelinde kullanılan ve aradan geçen yıllarda sürekli olarak geliştirilen RHT tavan sistemi, geleneksel bir sistemine göre 40 kg daha hafif olmasıyla da farkını ortaya koyuyor. SF90 Spider’ın ayarlanabilir elektrikli arka camı, otomobilin üzeri açık olduğunda, yüksek hızlarda bile mükemmel yolcu konforunu garanti ediyor.

– Standart otomobilden ayrışıyor

SF90 Stradale’de olduğu gibi SF90 Spider da Ferrari’nin sahip olduğu tüm bilgi birikimi ve deneyimi yansıtıyor. SF90 Spider’da otomobilin pist yeteneklerini uçlara çıkarmak isteyenlere yönelik ek bir opsiyonel paket de sunuluyor. Böylelikle SF90 Spider, "Assetto Fiorano" donanım paketi ile standart bir otomobilden ayrışıyor.

Özel donanım paketi, GT yarışlarından aktarılan multimatic amortisörler de kapsamlı bir modifikasyonu beraberinde getiriyor.

Asetto Fiorano’da yer alan diğer özellikler arasında kullanılan karbon ve titanyum gibi ekstra hafif malzemeler, SF90 Spider’in ağırlığını 21 kg düşürerek ağırlık tasarrufu sağlıyor. Yine Assetto Fiorano çerçevesinde Michelin Pilot Sport Cup2 pist lastikleri de donanım kapsamında yer alıyor. Assetto Fiorano donanmı ile otomobilin yarış kabiliyetlerini daha da vurgulayan iki renk tonlu boya opsiyonu da sunuluyor.

– Ferrari tarihindeki en güçlü V8 motor, kusursuz sürüş dinamikleri

Ferrari SF90 Spider, Ferrari’nin üstü açılır modellerinde bir ilk olarak, içten yanmalı motor ile RAC-e (elektronik viraj alma düzenleyicisi) sisteminin de içinde yer aldığı iki elektrikli motor ve arkada Formula 1 inovasyonu olan MGUK’un (Motor jeneratör ünitesi) entegre çalıştığı plug-in hybrid mimarisine sahip. SF90 Spider’ın V8 silindirli turbo beslemeli motoru 780 HP’lik gücü ile diğer V8 turbo beslemeli motorlardan 60 beygir daha fazla güç ürerek Ferrari tarihindeki en güçlü V8 motoru olma özelliğini taşıyor.

– SF90 Spider, 0-100 km/s hızlanmasını sadece 2,5 saniyede yapıyor

İçten yanmalı motor ve elektrik motorları arasındaki sinerji, otomobilin maksimum 1000 beygir üretmesine ve sadece Ferrari yol otomobillerinin değil, aynı zamanda kategorisinin en üst seviyesine yerleşmesini sağlıyor.

RAC-e, tork dağılımını yöneterek üst limitlerdeki sürüş dinamiklerini daha kontrollü hale getiriyor. Direksiyon başında benzersiz bir sürüş deneyimi için, Manettino üzerindeki 4 farklı sürüş modundan (e-drive, hybrid, performance, qualify) biri seçilebiliyor. AWD özelliğine sahip olan SF90 Spider, 0-100 km/s hızlanmasını sadece 2,5 saniyede, 0-200 km/s hızlanmasını ise 7 saniyede tamamlıyor.

– Dünya genelinde geçerli 7 yıllık bakım ve premium servis hizmeti

Açıklamada verilen bilgilere göre, Ferrari'nin benzersiz kalite standartları ve müşteri hizmetlerine giderek daha fazla odaklanması, SF90 Spider ile sunulan genişletilmiş yedi yıllık bakım programıyla destekleniyor.Bütün ürün gamı için geçerli olan özel program, Ferrari markalı bir otomobilin, ilk yedi yılındaki tüm periyodik bakımlarını kapsıyor.

Program aynı zamanda müşterilerin otomobillerini yıllar boyunca en iyi performans ve güvenlik seviyesinde tutulması için ayrıcalıklı bir hizmet olarak da dikkat çekiyor. İkinci el Ferrari sahipleri için de geçerliliği olan bu çok özel hizmet, yıllar geçse bile sorunsuz kullanım için eşsiz bir deneyime destek veriyor.