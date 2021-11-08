Festival İzdihamına Soruşturma ve Davalar 

Houston’da rap yıldızı Travis Scott’ın Astroworld müzik festivali kapsamında verdiği konser sırasında en az sekiz kişinin ölümüne ve yüzlerce kişinin yaralanmasına neden olan izdihamla ilgili iki soruşturma açıldı.

Polisin, seyircilerin ezilmesine neyin yol açtığını belirlemede güvenlik bariyerlerinin tasarımını ve kalabalık kontrolunun nasıl sağlandığını incelemesi bekleniyor.

Yetkililer, neyin yanlış gittiğini anlamak için videolardan, tanık röportajlardan yararlanacak ve konser prosedürlerini gözden geçirecek.

Yetkililer, güvenlik planlarının kusurlu olup olmadığını veya planlara doğru şekilde uyulup uyulmadığını inceleyeceklerini bildirdi. Sahne etrafının nasıl dizayn edildiği de inceleme altında.

Houston polis polis şefi Troy Finner, seyircilerden birinin insanlara uyuşturucu enjekte ettiği yönündeki ihbarların ardından departmanının cinayet ve narkotik dedektifleri tarafından bir ceza soruşturması başlattığını söyledi.

Güvenlik görevlileri bayıltıldı mı?

Finner, bir güvenlik görevlisinin boynunda bir batma hissettiğini, bayıldığını ve aşırı doz uyuşturucu tedavisinde kullanılan bir ilaç olan Narcan enjekte edildikten sonra hayata döndürüldüğünü açıkladı. Şehrin itfaiye şefi Samuel Pena’ya göre, birkaç kişi daha Narcan ile tedavi edildi.

Houston Belediye Başkanı Sylvester Turner da ilk müdahale ekipleri, konser organizatörü Live Nation ve mekanın yetkilileri NRG Park dahil olmak üzere tüm taraflardan bir brifing istedi.

Tüm biletleri satılan festivalin katılımcı sayısı 50 bindi. Travis Scott’ın tüm katılımcılara bilet paralarını geri vereceği ve cenaze masraflarını karşılayacağı bildirildi. Reuters haber ajansına göre Scott, bu haftasonu benzer bir açık hava festivali olan Las Vegas’taki Day N Vegas’ta planlanmış bir konserini iptal etti.

Scott, tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan hayranlarını fark ettikten sonra müziği birkaç kez durdurmasına rağmen, konserini tamamladı. 2018’de Astroworld festivalini başlatan ve Houston’lı olan Scott, daha sonra sosyal medyadan açıklama yaptı ve kalabalığın içinde olayların nasıl kontrolden çıktığını fark etmediğini ve trajedi nedeniyle “yıkıldığını” söyledi.

Kurbanların aileleri ve yaralananlar, Scott ve festivalin organizatörleri Live Nation ve ScoreMore’a şimdiden 6’dan fazla fazla dava açtı. Houston merkezli Buzbee Hukuk Bürosu, festivalde hayatını kaybeden 21 yaşındaki Axel Acosta ve diğer kurbanlar adına dava açacağını duyurdu.

Harris İlçesi Bölge Mahkemesi’ne sunulan bir dilekçeye göre, gösteride “ciddi bedensel yaralanmalar” yaşayan Manuel Souza, Scott ve Live Nation dahil sorumlulardan en az 1 milyon dolar tazminat talep ediyor.

Ne Scott’ın temsilcileri ne de Live Nation Pazar gecesi yorum taleplerine yanıt verdi.

Olay gecesi neler yaşandı?

İzdiham akşam 9’da, Travis Scott sahne aldıktan bir süre sonra başladı. 21.30’a kadar, seyircilerin tıbbi müdahaleye ihtiyacı olduğu gözlemlendi. Travis Scott, kalabalığın arasında hareket eden bir ambulansın farkına vardı, konseri durdurarak, kalabalığı yer açmaya teşvik etti.

Ancak Scott, kalabalığa “yerin sarsıldığını duymak” istediğini söyleyerek gösteriye geri döndü.

Sosyal medya videosuna göre, konsere gidenler bir noktada sahne ekibine yaklaştı ve gösteriyi durdurmaları için onlara yalvardı.

Scott, konserini 22.00’de sonra erdirdi.

Haftasonu boyunca, festivalin düzenlendiği NRG Park’ın dışında törenler vardı. Halk çiçekler, mumlar, taziye notları ile hayatını kaybedenleri andı.

Konserde yaralanan 300’den fazla kişi tedavi altına alındı.

Yaralılardan 13’ünün hala hastanede olduğu bildirildi ancak sağlık durumları ile ilgili açıklama yapılmadı.

İzdihamlar daha önce de can aldı

Konserlerde, spor etkinliklerinde ve hatta dini etkinliklerde benzer felaketlerin uzun bir geçmişi var. 1979’da binlerce kişi “The Who” konserini izlemek için Cincinnati’deki Riverfront Coliseum’a girmeye çalışırken 11 kişi hayatını kaybetmişti.

1989’da İngiltere’nin Sheffield kentindeki Hillsborough Stadyumu’ndaki bir futbol maçında 97 kişinin ölümü ve Suudi Arabistan’daki yıllık hac ziyaretiyle bağlantılı çok sayıda can kaybı da izdiham kaynaklı.

Kalabalık dalgalanmalarının neden olduğu ölümleri inceleyen uzmanlar, bunların genellikle çok fazla insanın çok küçük bir alana sığdırılmasının bir sonucu olduğunu söylüyor.