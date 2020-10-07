Fethiye'de tefecilik yaptığı belirlenen 2 kişi tutuklandı

MUĞLA (AA) – Muğla'nın Fethiye ilçesinde tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, ilçede oto galeri işletmeciliği adı altında tefecilik yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Galeri sahibi S.G'nin maddi sıkıntı içinde olan kişilere faizle para verdiği, borcunu ödeyemeyenlerin mallarına zorla el koyduğunun belirlenmesi üzerine S.G. ile işbirliği yaptığı düşünülen 6 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin, en az 10 kişiden 1 milyon lira aldıkları, değeri 1 milyon 500 bin lira olan villaya el koydukları tespit edildi.

Operasyon kapsamında belirlenen adreslerde yapılan aramada da çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden oto galeri sahibi S.G. ve İ.T. tutuklandı, 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 4 kişi de savcılık talimatıyla salındı.