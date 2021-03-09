Fethiye'de yalnız yaşayan 78 yaşlarında 2 vatandaşın Kovid-19 aşısı polislerce yaptırıldı

MUĞLA (AA) – Muğla'nın Fethiye ilçesinde yalnız yaşayan 78 yaşındaki Tursun Barutçu ile aynı yaştaki Gündüz Kur, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılması için polis ekiplerince hastaneye götürüldü.

Aşı için randevuları oluşturulan Barutçu ile Kur, Fethiye Emniyet Müdürlüğünce görevli polislerce evlerinden alındı. İlçe Sağlık Müdürlüğü ek binasına getirilen vatandaşlar, aşı yapılmasının ardından yaklaşık yarım saat müşahede altında tutulduktan sonra evlerine bırakıldı.

Tursun Barukcu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisine yardım eden polis ekibine teşekkür ederek, "Allah devletimizden, polisimizden razı olsun." dedi.

Gündüz Kur ise uzun yıllar Almanya'da yaşadığını 2004'ten bu yana Fethiye'de ikamet ettiğini söyledi.

Kendilerine aşı olma imkanı tanıyan Sağlık Bakanlığına teşekkür eden Kur, "Polisimiz beni evimden alıp aşımı yaptırdı. Çok memnun oldum. Ne mutlu bana. Herkese aşı olmalarını tavsiye ederim." diye konuştu.