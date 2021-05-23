Fetih Hareketi: Filistin'in roketleri, İsrail'i sarstı

RAMALLAH (AA) – Filistin Fetih Hareketi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Cibril er-Rucub, Gazze Şeridi'nden atılan roketlerin "İsrail'i ve güvenlik anlayışını sarstığını" söyledi.

Filistin televizyonuna konuşan Rucub, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında direniş gruplarının gösterdiği başarıdan övgüyle söz etti.

Gazze'den atılan roketlerin İsrail'i ve güvenlik anlayışını sarstığını söyleyen Rucub, İsrail vatandaşı Arapların yaşadığı şehirlerde ortak yaşam diye bir şey kalmadığını, İsrail'in ırkçı ve faşist bir yönetime sahip olduğunu ifade etti.

Rucub, mevcut durumda önceliğin "ulusal birlik hükümeti düşüncesi" olduğunu vurgulayarak, Filistin'in bölünmüşlüğünü sona erdirmenin ve milli bir ortaklık kurmanın yolunun ulusal diyalogdan geçtiğini aktardı.

Fetih yetkilisi, Hareket olarak Hamas'la ya da kapsayıcı olarak tüm Filistinli gruplarla ikinci bir diyalog sürecine hazır olduklarını belirtti.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), Hamas'ın başını çektiği Gazze'deki direniş grupları tarafından 11 gün boyunca İsrail topraklarına yaklaşık 4 bin roket atıldığını duyurmuştu.

– İsrail'in Gazze saldırıları

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın 248 Filistinli hayatını kaybetmiş, 120 binden fazla kişi evlerinden olmuştu.