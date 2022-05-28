FETO Borsasında tavan 100 milyon

CHP’nin FETÖ borsası iddialarının araştırılması talebiyle verdiği önerge AKP-MHP oylarıyla reddedildi. CHP’li Başarır, “Pablo Escobar’a rahmet okutuyorsunuz’’ dedi.

Veli TOPRAK

CHP Mersin milletvekili Ali Mahir Başarır, Türkiye’nin kirli para cenneti olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Bir kuyumculuk şirketi ile düzenli olarak para alışverişinde bulunan halen de görevde olan hâkimler, savcılar, valiler, kaymakamlar, eski bir İçişleri Bakanı var. 2016’dan bu yana MASAK inceleme yapıyor, Zülküf Ortaç’a gönderilen paralar, tek tek belirlenmiş. 900 bin liradan 3 milyona kadar giden rakamlar var. Soruşturma sonucu hakim savcı değil kuyumcu hakkında dolandırıcılıktan dava açılıyor.

SUÇLULAR TERFİ ETTİ

Bu savcılardan biri şu anda Başsavcı, biri ağır ceza başkanı, Valiler de büyük illere terfi ediyor. Kaymakamlar daha büyük ilçelere gidiyor. Pisliği sürekli halının altına atıyorsunuz. Türkiye, kara para, kirli para cenneti olmuş. Bürokrat ve yargıçlar bulaşmış. Geldiğimiz noktada durum şu; Pablo Escobar’a rahmet okutuyorsunuz. Aktörler belli, senaryo belli, siz Escobar’ı geçtiniz.” İYİ Partili Ayhan Erel ise “Borsanın tabanı 100 bin lira, tavanı ise 100 milyon dolara kadar gidiyor” diye konuştu.