FETÖ elebaşı Gülen’in yeğeni tutuklandı

Edirne’de Meriç Nehri üzerinden Yunanistan’a kaçarken yakalanan aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yeğenin de bulunduğu örgüt üyeleri adliyeye sevk edildi. Aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yeğenin de bulunduğu 4 kişi tutuklanırken, 1 kişi ise ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Yasa dışı yollarla Edirne’den Yunanistan’a kaçmaya çalışana 10 şüpheli hudut birlikleri tarafından yakalanmıştı. Yakalanan şüphelilere yönelik yapılan incelemede aralarında FETÖ terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeni Sümeyye Gülen de tespit edilmişti. FETÖ elebaşı Gülen’in yeğeni Sümeyye Gülen ve diğer şüpheliler yapılan sorgulamanın ardından Uzunköprü Adliyesine sevk edilmişti.

TUTUKLAMA KARARI

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeni Sümeyye Gülen ile A.A, M.A. ve ihraç hakim M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. S.İ.’ye ev hapsi verilirken, D.M. isimli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. F.S. de savcılık sorgusu sonrası serbest bırakıldı.

Öte yandan aralarında terör örgütü PKK üyesi zanlısının da olduğu 3 kişinin işlemleri sürüyor. İHA

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