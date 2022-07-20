FETÖ hükümlüsü eski polisler ormandaki gaybubet evinde yakalandı

Adana’da FETÖ hükümlüsü olan ve meslekten ihraç edilen eski komiser Fatih I. ile polis memuru İbrahim Ş. ormanlık alandaki gaybubet evinde yakalandı.

Sozcu.com.tr

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ’ye yönelik yaptığı çalışmada, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve örgüt üyesi olmaktan dolayı meslekten ihraç edilen iki eski polisin saklandıkları yeri tespit etti.

İki hükümlünün, Karaisalı ilçesindeki ormanda bulunan, yanında limon bahçesi olan bir bağ evini gaybubet evi olarak kullanıp saklandıkları belirlendi. Adrese sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski komiser Fatih I. ile 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis memuru İbrahim Ş. yakalandı.

Ekiplerin yaptığı aramada hükümlülerin taşıdığı sahte kimlikler, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’e ait kitaplar ve bir miktar para ele geçirildi. Ayrıca hükümlülerin evde gıda stoku yaptığı ve yurt dışına kaçmaya hazırlandıkları öğrenildi. (DHA)

İlginizi Çekebilir Yunanistan’a kaçma hazırlığındaki FETÖ şüphelileri yakalandı