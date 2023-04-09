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9 Nisan 2023
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FETÖ imamı servetle yakalandı

Alaturka Online
Alaturka Online


İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDYye yönelik yaptığı çalışmada, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen eski öğretmen Kürşat K.nin saklandığı yeri tespit etti.

Belirlenen adrese polis ekipleri tarafından şafak operasyonu düzenlendi. Ekipler, Kürşat K.yi gözaltına aldıktan sonra evde yaptığı aramada 31 bin 295 TL, 2 bin 500 euro, 13 bin 835 dolar, 8 tam, 10 çeyrek, 2 gram altın, iki burma bilezik, iki altın kolye ve çok sayıda dijital materyal ele geçirdi.

ÜÇ YILLIK FİRAR SON BULDU

Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan Kürşat Knin, ByLock ve operasyonel hat kullandığı, askeri mahrem yapılanması içerisinde mahrem imam olarak sohbet hocalığı yaptığı, örgüt içerisinde farklı kod isimlerinin bulunduğu ve 3 yıldır firar olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kürşat K., tutuklandı (DHA)

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