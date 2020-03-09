FETÖ köstebeği adliye çalışanı her şeyi itiraf etti: 15 günde bir 7-8 bin liraya…

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü yetkilileri, 1 Temmuz 2016-15 Ocak 2019 tarihleri arasında Malatya Doğanşehir Adliyesi’nde yakalama ve soruşturmalara ilişkin sorgulamaların orantısız şekilde arttığını tespit etti.

9 BİN 930 SORGUDAN 5 BİN 738’İ FETÖ ŞÜPHELİSİ ÇIKTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma çerçevesinde 9 bin 830 farklı TC kimlik numarasının sorgulandığı, sorgulama yapılanlardan 5 bin 738’inin FETÖ/PDY şüphelisi olduğu ortaya çıktı.

HESABINDAKİ PARA 50 KAT ARTTI

UYAP üzerinden usulsüz blok sorgulamanın yapıldığı bilgisayarın, Doğanşehir Adliyesi’nde katip olarak çalışan Nazif Gürkan Ş.‘ye ait olduğu anlaşıldı. Takibe alınan şüphelinin 2014-2017 arasında 10 bin 815 TL olan banka hesap bakiyesinin, 2017-2018 döneminde 548 bin 665 TL’ye çıktığı belirlendi.

Soruşturma sonunda, Nazif Gürkan Ş.’ye para karşılığında usulsüz sorgulama yaptırdığı belirlenen avukat Adnan Ş., kardeşleri Yaşar ve Musa Ş. ile avukatlar Hilal K., Betül F. ve Hasan Hüseyin Z. hakkında zincirleme şekilde ‘gizliliğin ihlali’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak’, ‘rüşvet vermek’ ve ‘rüşvet almak’ suçlarından iddianame düzenlendi.

NİŞANLIM ARACI OLDU

Rüşvet aldığını kabul eden Nazif Gürkan Ş, nişanlısı olan Hilal K. aracılığıyla bu kişilerle tanıştığını belirterek, şunları söyledi:

* Hilal bana bir avukatın arayacağını ve bir şeyler sormak istediğini söyledi. Kendisini avukat Murat olarak tanıtan kişi, FETÖ’ye üyelik suçundan haklarında işlem yapılan kişilerin sorgulamalarını yaptırmak istediğini söyledi. Avukat Murat’ın Adnan Ş. olduğunu öğrendim.

İKİ HAFTADA BİR 7-8 BİN LİRA VERDİ

* Adnan Ş., ortalama iki haftada bir yapacağım sorgulamalar karşılığında 7-8 bin TL vereceğini söyledi. Bunun üzerine teklifini kabul ettim. 2017 Ekim ayından itibaren sorgulama yapmaya başladım.

RÜŞVETİN BİR KISMIYLA VİLLA ALDIM

* Adnan Ş. FETÖ/PDY’den tutuklanınca kardeşi Yaşar Ş. için sorgulama yapmaya devam ettim. Elde ettiği rüşvetin bir kısmıyla villa aldım. (DHA)