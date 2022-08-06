FETO kumpasını yendi Korgeneral oldu

Bahtiyar Ersay, albay rütbesindeyken Balyoz davasında tutuklandı. Hasdal ve Hadımköy’de 31 ay hapis yattı. 16 yıla mahkum oldu. Beraat etti, hakkını aldı.

Emin ÖZGÖNÜL

KÖY Enstitüsü mezunu öğretmen bir babanın oğlu olarak Türkiye’nin en geri kalmış yörelerinden Tunceli Çemişgezek’te doğan Bahtiyar Ersay, Işıklar Askeri Lisesi ve Harp Okulunu 1. olarak bitirdi. Kurmay Albay rütbesindeyken Balyoz kumpasına uğradı. Libya’daki görevinden yurda dönüp ifade verdi ama ‘’Kaçma şüphesi var” denilerek tutuklandı. 31 ay Hasdal ve Hadımköy cezaevinde yattı, 16 yıla mahkum oldu, kumpas ortaya çıkınca beraat etti. Tuğ ve Tüm rütbelerinden sonra dün de Korgeneral oldu. Ersay, Azerbaycan Görev Gücü Komutanı olarak halen Bakü’de görev yapıyor.

PEŞ PEŞE BERAAT

Yüksek Askeri Şura toplantısında FETÖ kumpas davasından 3.5 yıl hapis yatan Tuğamiral Rafet Oktar da Tümamiralliğe terfi etti. Deniz Kuvvetlerinin başına gelen isim olan Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ise İzmir Askeri Casusluk davasında tutuksuz yargılanarak beraat etmişti.

YAŞ kararları ile 1996’da yaşanan Kardak krizi sırasında adadaki Yunan bayrağını indirip Türk bayrağını diken ve FETÖ kumpas davasından 3.5 yıl cezaevinde yatan Tuğamiral Ercan Kireçtepe ile kumpas mağdurları Tuğamiraller Baybars Küçükatay, Yavuz Kılıç, Turhan Ecevit’in görev süresi bir yıl uzatıldı. FETÖ davalarından tutuklanıp beraat eden Tümamiraller Ayhan Gedik ve Hasan Özyurt ile Tuğamiraller Türker Koçpınar ve Aykut Manioğlu ise emekli oldu.

EMEKLİ OLDULAR

Kara Kuvvetlerine bu yıl terfi sırasından bulunan Korgenerallerden 3. Ordu Komutanı Yavuz Türkgenci, 1. Ordu Komutanı Kemal Yeni, EDOK Komutanı Sinan Yayla ve Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı İsmail Güneykaya’nın görev süreleri bir yıl uzatıldı. Hava Eğitim Komutanı Cemal Kadıoğlu Orgeneral oldu. Hava Kuvvetleri Değerlendirme Başkanı Korgeneral Mehmet Özlü ise emekliye ayrıldı.

Hasdal‘da 31 ay!

FETÖ kumpası sonucu tutuklanarak Hasdal Askeri Cezaevi’ne gönderilenler arasında Kurmay Albay rütbesiyle Bahtiyar Ersay da bulunuyordu. Ersay, Hasdal ve Hadımköy’de 31 ay tutuldu.

47 ALBAY’IN 14’Ü KURMAY

YAŞ kararları ile Kara–Hava ve Deniz Kuvvetlerinde toplam 47 Albay Tuğgeneral ve Tuğamiral oldu. Bunlardan sadece 14’ünün kurmay olması dikkat çekti. 33 Albay sınıf subayı olarak terfi etti. Kara Kuvvetlerinde 28 Albay’dan 8’i, Deniz Kuvvetlerinde 8 Albay’dan 4’ü, Hava Kuvvetlerinde ise 11 Albay’dan 2’si kurmay sınıfından seçildi.