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12 Nisan 2023
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FETÖ sanığı eski hakime 7.5 yıl hapis

Alaturka Online
Alaturka Online

“Silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan yargılanan ve meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık A.Ç., Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.

Cumhuriyet savcısı, sanığın FETÖ’nün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğunu ve öğrencilik yıllarında FETÖ’ye ait “hakim-savcı sınav çalışma evleri” ve staj evlerinde kaldığını belirlediğini açıkladı.

Ayrıca savcı, sanığın FETÖ üyeleriyle birçok kez görüştüğünü, teşhise dayalı somut ve tutarlı tanık beyanlarının bulunduğunu ifade ederek A.Ç’nin “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan cezalandırılmasını talep etti. Sanığın avukatı ise suçlamayı reddederek beraat talep etti.
Mahkeme heyeti, sanığı “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı ve tutuklanması için yakalama emri çıkardı. (AA)

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