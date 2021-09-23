FETÖ sanığı: PKK’ya silah sağlandığını anlamadım

Ankara’da, FETÖ/PDY adına PKK’ya silah temin ettiği iddia edilen ve tutuklu yargılanan Gürbüz Sevilay, Kuzey Irak’a makine satmak için gittiğini belirterek, “Gittiğimde benden petrol sahasının korunması için radar sistemi istediler. Görüşmeler bunun üzerineydi ve ben başta PKK’ya silah sağlandığını anlamadım. Anladığım anda da irtibatı kestim” dedi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonuyla Özbekistan’da yakalanarak, Türkiye’ye getirilen ve FETÖ/PDY adına PKK’ya silah sağlamakla suçlanan Gürbüz Sevilay’ın, Ankara 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ ve ‘örgüte silah sağlamak’ suçlarından tutuklu yargılanmasına devam edildi. Savunma sanayi alanında faaliyet gösteren şirketi bulunan Sevilay, duruşmada avukatı ile birlikte hazır bulundu. 30 yıl hapsi istenen Sevilay, savunmasında örgüt üyesi olmadığını ileri sürerek, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. FETÖ/PDY’nin Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı’nın kendisi için “FETÖ üyesi olduğunu biliyorum” yönündeki ifadesi sorulan Sevilay, “Orhan İnandı’yı tanıyorum ve ifademde de belirtmiştim. İnandı’nın beyanlarına diyeceğim yoktur. Etkin pişmanlık hükümleri gereği bildiklerimi anlattım” dedi.

“RADAR SİSTEMİ İSTEDİLER”

Sevilay, Kuzey Irak’a neden gittiği sorulması üzerine de “Kuzey Irak’a kurulacak yağ ve geri dönüşüm fabrikalarına makine satmak için gittim. Yatırım yapmaya gitmedim. Gittiğim de benden petrol sahasının korunması için radar sistemi istediler. Görüşmeler bunun üzerineydi ve ben başta PKK’ya silah sağlandığını anlamadım. Anladığım anda da irtibatı kestim. Benim hakkımda PKK’ya silah sağlandığına ilişkin bir soruşturma yoktu. Vatana ihanet ettikleri için ben bu bilgileri anlattım. Ukraynalı bir şirket İzmir’de bulunan serbest bölgede fabrika kurup silah ürettiği için bildirmek istedim” dedi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilerek duruşma ertelendi. (DHA)

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