FETÖ şüphelisi eski muvazzaf astsubay, örgütün maaşından yüzde 20 himmet istediğini anlattı

TRABZON (AA) – Trabzon'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturmada, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan ByLock kullanıcısı eski muvazzaf astsubay itiraflarda bulundu.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında tanık beyanları bulunan ve anne babasına ait hatlardan ByLock programını kullandığı tespit edilen B.Y, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonla Ankara'da gözaltına alındı.

Trabzon'a getirilen B.Y, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunda, örgütle bağlantısını itiraf eden sanık B.Y, FETÖ yapılanmasıyla 2011 yılında öğrenciyken tanıştığını ve sohbetlere katıldığını anlattı.

Mesleğe başladıktan sonra sözde "askeri mahrem imamların" kendisiyle ankesörlü telefonlarla görüştüğünü aktaran B.Y, 2012-2014 yıllarından Şırnak'ta görev yaptıktan sonra 2016'dan itibaren Ankara'da görev yaptığını ifade etti.

Mikail, Zübeyir ve Veli kod isimli "mahrem imamların" kendisiyle farklı zamanlarda irtibat kurduğunu anlatan B.Y, Veli kod isimli mahrem imamın kendisine ByLock programını yüklediğini ve "Bahattin" kod ismini verdiğini belirtti.

Mahrem imamın kendisinden maaşının yüzde 20'sini örgüte himmet olarak istediğini aktaran B.Y. bu oranı veremeyeceğini ancak bir miktar verebileceğini söyleyerek himmet verdiğini anlattı.

Sanık B.Y, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe, yurt dışı yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.