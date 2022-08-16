FETÖ üyesi vali yardımcısı bağ evinde yakalandı

Yazan:
Alaturka Online
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FETÖ üyesi eski vali yardımcısı M.D. Denizli’de saklandığı bağ evinde jandarmanın terörle mücadele birimi tarafından yakalandı.

Selami AYDIN

Yayınlanma: 12:01 – 16 Ağustos 2022 Güncellenme:

FETÖ üyesi vali yardımcısı bağ evinde yakalandı

Çeşitli kentlerde kaymakamlık ve vali yardımcılıklar yapan, FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak suçundan aranan M.D., Denizli‘de saklandığı bağ evinde yakalandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin önceki gerçekleştirdikleri operasyonla gözaltına alınan M.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Denizli T Tipi Cezaevi’ne konuldu.

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