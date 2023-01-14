FETÖ ve PKK şüphelileri Yunanistan’a kaçarken yakalandı

Edirne’de Yunanistan’a kaçmaya çalışan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi ve 1 PKK şüphelisi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti. Güvenlik güçleri, kontrol sırasında Yunanistan’a kaçmaya çalıştığı belirlenen B.A, A.E. ve Ö.K’yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan dosyasının olduğu belirlendi.
PKK ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
Güvenlik güçleri, 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan’a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi B.S’yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor. (AA)