FETÖ zanlısı eski subaylar Yunanistan’a yüzerek kaçarken yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde giydikleri dalgıç elbiseleri ile yüzerek Yunanistan adalarına geçmeye çalışan 4 FETÖ/ PYD zanlısı eski subay sahil güvenliğin operasyonu ile yakalandı.

Yaşar ANTER

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağıl Akyarlar Mahallesi yakınlarından dalgıç kıyafetleri ile denize atlayarak Yunanistan adalarına geçmeye çalışan ve arandıkları belirtilen 4 eski subay ihbar üzerine olay yerine giden sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Deniz yatakları üzerine koydukları eşyalarla yüzerken yakalanan ve arandıkları tespit edilen M.Ö., S.G., E.Ö. ve E.G. isimli 4 kişinin haklarında açılan FETÖ/PDY davalarının devam ettiği, yurtdışına çıkış yasaklarının bulunduğu tespit edildi.

Turgutreis Limanı’nda karaya çıkarılan ve gözaltına alınan 4 kişinin ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

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