FETÖ’cü Enes Kanter hakkında soruşturma

Yazan:
Alaturka Online
-

Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmini ayakları altına aldığı videoyu paylaşan FETÖ’cü Enes Kanter hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı.

Yayınlanma:

FETÖ’cü Enes Kanter hakkında soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada FETÖ’cü basketbolcu Enes Kanter’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görselini ayakları altına alarak çiğnediği videoyu paylaşması üzerine resen soruşturma başlattı.

Savcılık, Enes Kanter hakkında TCK’nın 299’uncu maddesi uyarınca ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçundan soruşturma başlatıldığını duyurdu. (DHA)

FETÖ'cü Kanter, Türkiye yalanıyla ABD basınına ağladı İlginizi Çekebilir FETÖ’cü Kanter, Türkiye yalanıyla ABD basınına ağladı

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?