FETÖ’cü Enes Kanter hakkında soruşturma

Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmini ayakları altına aldığı videoyu paylaşan FETÖ’cü Enes Kanter hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada FETÖ’cü basketbolcu Enes Kanter’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görselini ayakları altına alarak çiğnediği videoyu paylaşması üzerine resen soruşturma başlattı.
Savcılık, Enes Kanter hakkında TCK’nın 299’uncu maddesi uyarınca ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçundan soruşturma başlatıldığını duyurdu. (DHA)