FETÖ’cü kaç banka yöneticisi görevde!

Sedat Peker’in rüşvet çarkı ile gündeme gelen Halkbank ve SPK eski yöneticisi Ali Fuat Taşkesenlioğlu, FETÖ’den kapatılan Bank Asya’da 16 yıl Genel Müdürlük yaptı. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra da önce Halk Bankası Genel Müdürü, ardından da SPK Başkanı oldu.

Emin ÖZGÖNÜL

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel 23 Kasım 2016 günü TBMM KİT Komisyonunda Halkbank hesapları görüşülürken, “Bank Asya’ya para yatıran, tutup kulağından içeri atılıyor, Bank Asya’da yönetici olanlar ise burada.” diye sordu.

Sertel komisyonda “Halk Bankası’nın bağlı kuruluşlarının üst düzey yöneticileri, yönetim kurulu üyeleri arasında geçmişte Bank Asya’da görev yapanlar var mıdır, bunlar kimlerdir? 15 Temmuz sonrası Bankanız ve bağlı ortaklıklarından FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla ilişiği kesilen kaç kişi vardır? Üst düzey yönetici var mıdır?” sorularını da yöneltti ancak cevap alamadı.

‘LİYAKATIN OLMADIĞI’

Atila Sertel SÖZCÜ’ye, “15 Temmuz sonrası yapılan atamalarda ne darbecilerle mücadele, ne de liyakatin önemli olmadığı bugün bir kez daha ortaya çıktı. 6 yıl önce koyduğumuz teşhis ortaya saçıldı. O dönemde Halkbank ve bağlı kuruluşlarının yönetimine Bank Asya’da görev yapanlar getirildi. FETÖ ile ciddi bir mücadele yürütülmedi” dedi.