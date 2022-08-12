FETÖ’cü komisere ‘soruları çaldığı’ gerekçesiyle dolandırıcılık davası açıldı

Fetullahçı Terör Örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılan komiser M.A. hakkında soru çalarak komiser olduğu gerekçesiyle ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan da ayrıca dava açıldı. İddianamede sanığın 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Özgür CEBE

Gaziantep’te görev yaparken FETÖ terör örgütü üyesi olmak suçundan meslekten ihraç edilen ve 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılan komiser M.A. ile ilgili İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün şikâyeti üzerine dolandırıcılık suçundan ikinci bir dava açıldı.

2010 yılındaki komiserlik sınavında soruların çalındığı listede yer aldığı tespit edilen M.A.’nın ayrıca komiserliğe geçtikten sonra maaşındaki farkların da kamuyu zarara uğrattığı gerekçesiyle faiziyle birlikte geri ödenmesi istendi.

Gaziantep Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, iki ihbarcının şikâyeti üzerine başlatılan soruşturmada FETÖ mensubu emniyet kadrosundaki kişilere komiser ve komiser yardımcılığı sınavındaki soruların çalınarak önceden bu kişilere dağıtıldığı bunlardan birinin de sanık M.A olduğu bildirildi.

KURAN’A EL BASTIRIP SORULARI VERDİLER

İhbarlar üzerine Emniyet Genel müdürlüğünce TEM ve İstihbarat Daire Başkanlıkları ile Teftiş Kurullarınca da bu konuda tespitler yapıldığı belirtildi.

İddianamede, FETÖ üyesi polislerin komiserlik sınavı öncesinde rapor veya senelik izin aldıkları, bu dönem içinde örgüte ait evlerde sınavlara hazırlandıkları kaydedildi.

Yanlarına örgüt abisi, imam veya polislerin gelerek kendilerine soruları vermeden önce yemin ettirildikleri, Kuran-ı Kerim’e el bastırıp sadakatlerini bildirdikten sonra da Polis Akademisi Başkanlığı tarafından hazırlanan 80 sorunun gösterildiği ve bu soruların sınava girecek kişilere A 4 çıktısı olarak verildiği kaydedildi.

“ÖRGÜTE SADAKATİ EN ÜST SEVİYEDE KİŞİ”

Bazı FETÖ’cü polislere projeksiyon cihazıyla duvara yansıtılarak soruların gösterildiği, bazılarına da CD veya Flash bellekte teslim edildiği, bu şekilde yazılı sınav sorularını ve cevaplarını sınav öncesi ele geçirip haksız ve hileli şekilde sınavı geçerek yüksek meblağda maaş alarak devlet hazinesini zarara uğrattıkları ifade edildi.

Emniyet mahrem yapı imamlarının, tüm emniyet mensuplarını fişlediği listelerin ele geçirilmesiyle emniyet içindeki FETÖ’cü personelin de deşifre olduğu, bu listede adı geçenlerin yüzde 78’inin komiserlik sınavını haksız biçimde kazanan FETÖ’cüler olduğu belirlendi.

Mahrem imamlarda ele geçen FETÖ’cü polislerin kayıtlarının tutulduğu veri inceleme raporuna göre, örgüt imamlarının sanık hakkında A5 kodlamasıyla, FETÖ mensubiyeti olan, teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı en üst seviyede olan kişi olarak kayıtlara geçirildiği belirtildi.

HAKSIZ MAAŞLAR ALARAK HAZİNEYİ ZARARA UĞRATTI

Sanığın soru ve cevapları elde ederek cevap kâğıdına önceden öğrendiği soruların cevaplarını yazarak başkalarını aldatacak şekilde düzenlediği, sınava giren diğer adayların zararına, kendi yararına olacak şekilde sınavı kazandığına dair resmi belgeyi düzenlettirdiği kaydedildi.

İddianamede, sanığın sınavı kazanmasıyla Emniyet Genel Müdürlüğünce düzenlenen kursa katılıp İçişleri Bakanlığınca komiser yardımcısı olarak atandığı, usulsüzce atandığı kamu görevi nedeniyle haksız şekilde maaşlar alarak kamuyu zarara uğrattığı için nitelikli nitelikli dolandırıcılık suçundan cezalandırılması istendi.

2010’daki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı’nda yazılı sınav öncesinde sorulara erişerek bunları örgüt mensuplarına verdiklerinin tespiti üzerine yüzlerce polis hakkında ‘FETÖ üyeliğinden’ davalar açılmış ve birçoğu ceza almıştı.

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