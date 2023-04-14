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14 Nisan 2023
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FETÖ’cü Mehmet Cintosun, MİT operasyonuyla Türkiye’ye getirildi

Alaturka Online
Alaturka Online

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) güncel finans yapılanmasında yer alan Mehmet Cintosun’u, yurt dışında düzenlenen operasyonla yakalayarak Türkiye’ye getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, hakkında silahlı terör örgütü üyeliğinden yakalama kaydı bulunan Cintosun, 1995-2014 arası dönemde FETÖ’nün Azerbaycan yapılanmasında sözde üst düzey yönetici olarak faaliyet gösterdi.

Cintosun, 2014’te Türkiye’ye döndü ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yurt dışına firar etti. Örgütsel faaliyetlerini yurt dışında sürdüren Cintosun’un, kendisine bağlı çalışan örgüt mensubu kuryeler aracılığıyla yurt içinde faaliyet gösteren FETÖ üyelerine finansal destek sağladığı belirlendi.

Cintosun’un, örgütün sözde üst düzey yöneticilerinden Bahattin Karataş, Harun Tokak, Talip Büyük gibi isimlerle irtibatlı kurduğu uluslararası organizasyonla finans faaliyetlerini yönettiği, yurt dışına yasal olmayan yöntemlerle kaçmak isteyen örgüt üyelerine lojistik destek sağladığı tespit edildi. (AA)

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