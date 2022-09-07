FETÖ’cü öğretmen üst sorumlusu çıktı, Yargıtay cezayı fazla buldu

Fetullahçı Terör Örgütü’nün Malatya, Elazığ ve Tunceli’den sorumlu polis abiliğini ve bölge mahrem imamlığını yapan Ömer Hakan Kısıkkaya’ya örgüt yöneticiliğinden verilen 11 yıl 4 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozuldu.

Özgür CEBE

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yaparken 15 Temmuz sonrasında KHK ile ihraç edilen FETÖ’nün Malatya, Elazığ ve Tunceli’de polislerden sorumlu mahrem imamlığını yapan Faruk kod adlı Ömer Hakan Kısıkkaya’ya Yargıtay‘ın bozma kararı sonrası Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce verilen 8 yıl 9 ay hapis cezasını Yargıtay inceledi.

Hükme esas alınan tüm delillerin hukuka uygun elde edildiğine kanaat getiren Yargıtay, hükmün oy birliğiyle onanmasına karar verdi.

İTİRAFÇI KAYMAKAM VE FETÖ İMAMI TEŞHİS ETTİ

Kararda biri mahrem imam, diğeri eski kaymakam iki tanığın da sanıkla ilgili ifadeleri yer aldı.

Polislerden sorumlu imamlık yapan ve itirafçı olan M.Y ifadesinde, “Polis amirleri ve memurlarından sorumludur. Ben de Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş biriminden sorumluydum. Faruk’un sorumlu olduğu kişiler emniyetten sorumlu il imamlarıydı. Adıyaman’a emniyet müdürlüğüne gelerek örgüt içerisinde birim sorumluları, asayiş, karakol sorumluları, müdüriyet, KOM ve TEM sorumluları ile görüştü. Görüştüğü kişiler içerisinde ben de vardım. O ortamda sanık bana ‘Hangi gruba bakıyorsun, gruplarda kaç kişi var, bu kişilerin himmet oranları nelerdir, kaç kişiyle ilgileniliyor’ şeklinde sorular sordu. Daha önce de esnaf sorumlusuydu” dedi.

ÜÇ TELEFON HATTINDA DA BYLOCK

Tokat’ın Yeşilyurt ilçesinde Kaymakamlık yaparken kendi isteğiyle etkin pişmanlık talebinde bulunan ve hakkında takipsizlik kararı verilen C.M ise ifadesinde, “Sanıkla tanışmadan önce de FETÖ’yle iç içeydim, toplantılarına katılıyordum, Ankara’da Suat kod isimli kişi benim sorumlumdu. Bundan böyle Faruk’un benimle ilgileneceğini söyledi. Ben de dini sohbetler veriyordum” dedi. Yargıtay sanığın kullandığı üç ayrı GSM hattında da örgütün gizli haberleşme programı ByLock bulunduğunu, şifresinin ise adı ve soyadının baş harfleri olan “OHK987” kullanıcı adının Malatya’da yaşadığı için kod ismi ile Malatya plakasını birleştirip “Faruk44” olarak kullandığı vurgulandı.

GÜLEN’İN KİTAPLARINA ŞİFRE: PIRLANTALARI KALDIRDIM

Sanığın başka bir FETÖ’cü ile Tango üzerinden yaptığı görüşmede bu kişinin kendisine, “Amerika‘ya gittiğimde büyüğümüz (Fetullah Gülen’i kastederek) sürecin en sıkıntılı hadisesiydi dedi” şeklinde mesaj gönderdiği, sanığın da By Lock üzerinden başka bir FETÖ’cüye gönderdiği mesajında, “23 il ve ilçelerde dershaneler Valilik kararıyla kapatılıyor, İdare Mahkemesinde yürütmeyi durdurma kararı için başvuru yapıldı mı?” diye sorduğu bildirildi.

Yargıtay, sanığın alt birimindeki bir FETÖ’cünün kendisine şifreli mesaj yollayıp Fetullah Gülen’in kitaplarını kast ederek, “Ben Pırlantaları kaldırdım” dediği, sanığa Eagle şifresi sorulduğunda ise “Tango üzerinden çalışalım” diyerek Eagle’nin güvensiz olduğunu belirttiğine dikkat çekti.

TELEFONU FORMATLADI FETÖ’NÜN GİZLİ VERİLERİNİ YOK ETTİ

Yargıtay, ByLock programının MİT ve kolluk güçlerince deşifre edilmesi üzerine sanık Ömer Hakan Kısıkkaya’nın FETÖ’cülere talimat verip, “Abi artık ByLock’u siliyoruz” diyerek Tango’yu aktif kullandığı için örgüt içinde gizliliğe büyük önem veren mahrem yapı sorumlusu olduğu yönünde kuşku bulunmadığının altını çizdi.

Sanığın yakalanmadan kısa süre önce telefonunu formatlayıp cihazın tüm hafızasını silmesini, “Ticari sırlarımın açığa çıkmasını önlemek için yaptım” savunmasına itibar edilemeyeceğini, Din Kültürü öğretmeni olup, temayüz eden bir ticari faaliyetinin olmadığını belirten Yargıtay, telefonu formatlamasındaki asıl amacının örgütün gizli verilerini yok etmek olduğu kanaatinin hasıl olduğu ifade edildi.

BANK ASYAYA PARAMI DEMOKRATİK TEPKİ OLARAK YATIRDIM

Bank Asya’da yüklü miktarda parası çıkan sanığın bunu savunmasında, “Yürütme organının baskıcı tavırlarına karşı demokratik bir tepki olarak yatırdım” şeklinde izah etmeye çalışsa da, terör örgütünün çağrısı ve talimatına uyarak para yatırdığı kaydedildi.

Yargıtay, sanığın kaymakam, polis ve polis amirlerinden sorumlu mahrem imamlık yaptığı yönünde kuşku bulunmadığını, bu görevin örgüt içindeki üstleri tarafından kendisine verildiği belirtildi. Uzun süre aktif ve kritik bir konumda faaliyet yürüttüğü için ortaya çıkan tehlikenin boyutu ve orantılılık ilkesi dikkate alındığında cezasında alt sınırdan uzaklaşılarak üst sınırdan mahkûmiyet hükmü kurulmasının usul ve yasaya uygun olduğundan temyiz başvurusunun esastan reddiyle tutukluluk halinin devamına karar verildi. Sanık Ömer Hakan Kısıkkaya’nın FETÖ’nün Elazığ İl Mahrem imamı Mehmet Durakoğlu ile Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasıyla ilgili ByLock görüşmeleri de açığa çıkmıştı.

İlginizi Çekebilir 3 FETÖ şüphelisi Sakız Adası’na kaçmaya çalışırken yakalandı