FETÖ’den el konulan binalar kamu hizmetinde kullanılacak!

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü’nden (FETÖ) Hazine’ye devredilen binaların kamu hizmetinde kullanılması için çalışmalar başladı. Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Fetullahçı Terör Örgütü ile iltisaklı olduğu tespit edilip ve el konulan Kubbeli Mahallesi’ndeki binada incelemelerde bulundu.

FETÖ’ye ait olduğu bildirilen, Isparta’nın Eğirdir ilçesinde Kubbeli Mahallesi’ndeki bulanan 3 katlı binanın kamu hizmetinde kullanılması için çalışmalar başladı.

Eğirdir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Aytekin Erdoğan ve Eğirdir Milli Emlak Şefi Atakan Arıkan’ın eşlik ettiği Çelik, 3 katlı binayı inceleyerek kamu hizmetinde kullanılması hususunda değerlendirmelerde bulundu.

Arıkan’dan bina ile ilgili bilgi alan Kaymakam Çelik, “3 katlı yapının kamu hizmetine yönelik kullanılması için gereken adımları atacağız” diye konuştu.

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