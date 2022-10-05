FETÖ’den ihraç binbaşı operasyonla yakalandı

İstanbul’da Deniz Kuvvetlerinde “Binbaşı” rütbesindeyken FETÖ (Fetullahçı Terör Örgütü) bağlantısı iddiasıyla KHK (Kanun Hükmünde Kararname) ile görevden alınan ve hakkında yakalama kararı bulunan Göker S. yakalandı.
FETÖ’den hakkında yakalama kararı olan KHK ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilen Göker S.’nin yakalandığı operasyon İstanbul TEM (Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü) ekiplerince gerçekleştirildi.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığından binbaşı rütbesindeyken KHK ile ihraç edildiği belirtilen Göker S. hakkında uzun süredir yakalama kararı olduğu öğrenildi.
TEM ekiplerince yapılan araştırmalarda adresi belirlenen şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.
Operasyonda saklandığı adreste yakalandığı belirtilen Göker S.’nin adresindeki aramalarda 10 bin euro, 10 bin 440 dolar, 2 bin Kanada doları, 10 bin 870 sterlin ele geçirildi. Evde bulunan çok sayıda dijital malzemeye de el konuldu.