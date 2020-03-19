FETÖ’den yargılanan eski tuğamirale 8 yıl 9 ay hapis ve tahliye

FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında yargılanan eski tuğamiral Doğan Bozkurt, Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada hakim karşısına çıktı. ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’tan yargılanan Doğan Bozkurt, suçlamaları reddederek, beraatini istedi.

Bozkurt’un savunması sonrası kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 8 yıl 9 ay hapse mahkum etti. Mahkeme, sanık Bozkurt’un hükümle birlikte tahliyesine karar verdi.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

Savcı, mütalaasında sanık Doğan Bozkurt’un ByLock kullanıcısı olduğunun tespit edildiğini, örgütsel amaçlı operasyonel hat kullandığını ve örgütün mahrem imamlarıyla iletişimde olduğunu belirtmişti. Savcı, Bozkurt’un ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7 yıl 6 ay ile 15 yıl arasında hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

Sanık daha önceki ifadesinde; kendisine iftira atıldığını, ByLock’a ‘mor beyin’ ve benzeri tuzak yöntemlerle yönlendirilmiş olabileceğini savunarak, “Ben yaşlı bir adamım. Uzun süredir tutukluyum. Operasyonel hat kullanmadım” demişti. (İHA)