FETÖ’nün Emniyet mahrem yapılanmasına operasyon

Ankara’da FETÖ’nün Emniyet mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 15 gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY’nin Emniyet mahrem yapılanması içerisinde yer aldığı, “sohbet” adı altında örgütsel toplantı yaptıkları ve ByLock kullandığı tespit edilen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Kendilerine bağlı örgüt mensuplarıyla iletişim kurduğu tespit edilen, haklarında örgüt mensubu olduklarına ve örgütsel toplantı yaptıklarına dair ifade ve teşhis tutanağı bulunan 15 şüpheli için Ankara merkezli 4 ilde gözaltına alınmalarına kararı verildi. (AA)