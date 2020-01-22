KİMİ ESKİ FUTBOLCU, KİMİ ANTRENÖR… ARALARINDA FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ, BAŞAKŞEHİR GİBİ BÜYÜK TAKIMLARIN FORMALARINI GİYENLER DE OLDU… FETÖ'NÜN FUTBOL YAPILANMASINA İLİŞKİN DAVADA YARGILANDILAR… O DAVADA KARAR ÇIKTI… 6 SANIK FUTBOLCU HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI… Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B İnstagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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Anasayfa Alaturka TV FETÖ’nün futbol yapılanması davasında karar