FETÖ’nün imamıyla Arkansas hatırası

Fotoğraf, AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş’a ait “mustafaatas.com” web sayfasından çıktı. ABD Arkansas’da çekilen fotoğrafta, Mustafa Ataş’ın yanı sıra eski bakan Nurettin Canikli ve vekiller, FETÖ’nün Teksas İmamı Kemal Öksüz ile birlikte yer alıyor. Ataş bu pozdan 3 yıl sonra da Kemal Öksüz ile bu kez Teksas’ta bir araya gelmişti.

RESEPSİYONA KATILMIŞLAR

Ataş’ın şahsına ait internet adresinde, bu fotoğraf eşliğinde haber metni de yer alıyor. 2010 tarihli “ABD’deki Türk Toplumuyla Görüşme” başlıklı metinde, şu ifadeler yer alıyor: “TBMM heyetinin ABD’deki ikinci durağı Arkansas Eyaleti’nin başkenti Little Rock’ta oldu. Burada Türk milletvekilleriyle eyaletin üst düzey yöneticilerini bir araya getiren resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona, AK Parti İstanbul Milletvekili Özlem Türköne, AK Parti Malatya Milletvekili Mehmet Şahin, AK Parti Adana Milletvekili Vahit Kirişçi, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, AK Parti Giresun Milletvekili Nurettin Canikli ve AK Parti Samsun Milletvekili Fatih Öztürk katıldı.”