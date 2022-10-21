FETÖ’nün işkenceci subaylarına 427 yıl hapis istemi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’cü olmayan askeri öğrencilerin Harp Okulunu bırakması için eğitim adı altında “işkence yapan” ve “eziyet çektiren” örgüt mensubu 8 eski asker hakkında dava açtı.

Sozcu.com.tr

FETÖ’cü olmayan askeri öğrencilerin “şok mangası” yöntemiyle fiziki ve psikolojik şiddet uygulayarak okulu bırakmalarına neden oldukları ileri sürülen 8 eski asker hakkında “işkence yapmak” ve “eziyet etmek” suçlarından 6 yıl 9 aydan 427 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, FETÖ’nün TSK’ya sızma ve askeri öğrencileri örgüte kazandırma yöntemleri anlatıldı.

FETÖ’nün TSK içerisinde yapılanmaya devam ederken ordu içerisinde çoğunluğu ele geçirmek, rütbeli personelin tamamının örgüt üyelerinden oluşmasını sağlamak amacıyla kendisinden olmayan askeri öğrencileri daha göreve başlamadan çeşitli yöntemler kullanarak askeri okullardan tasfiye ettiği vurgulandı.

Örgütün orduda çoğunluğu elde etmeye başladığı dönemlerde FETÖ mensubu olmayan öğrencilere baskı ve şiddetini arttırdığı, bunun da okuldan ayrılan öğrenci sayısına yansıdığı belirtilen iddianamede, şu tespite yer verildi:

OKULDAN AYRILANLARIN SAYISI DİKKAT ÇEKİCİ

– 2006-2007 yılları arası 79 askeri öğrenci kendi isteği ile veya disiplin kurulu kararıyla okuldan ayrılırken, bu sayı 2008-2009 döneminde 122, 2009-2010 döneminde 151, 2010-2011 döneminde 192, 2012-2013 döneminde 202 olarak kayıtlara geçmiştir. Görüldüğü üzere FETÖ’nün, TSK’da yapılanması daha fazla söz sahibi olduğu dönemlerde Harp Okulundan ayrılanların sayısı dikkat çekicidir. Ayrıca sağlık sebebiyle 2006-2007 yıllarında 4 öğrenci okuldan ayrılmasına rağmen, 2010, 2011, 2012 tarihlerinde bu sayı sırasıyla 34, 33, 73 olmuştur.

SİSTEMATİK FİZİKİ VE PSİKOLOJİK MUAMELE

– Harp Okulları Kanunu incelendiğinde söz konusu öğrencilerin 38/2-e maddesi uyarınca Harp Okuluna devamına sağlık yönünden imkânı kalmadığı anlaşılmaktadır. İlgili yönetmelikler çerçevesinde adayların kayıtlarının sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra gerçekleştirildiği değerlendirildiğinde, okuldan ayrılan öğrencilerin daha sonra sağlık koşullarını kaybetmiş olmaları hayatın olağan akışına aykırı olduğu gibi söz konusu durumun FETÖ’nün kendisinden olmayan öğrencilere yaptığı sistematik fiziki ve psikolojik muameleden kaynaklanmış olması da muhtemeldir.

ÖĞRENCİLER AÇ BIRAKILDI

İddianamede, öğrencilere sivil eğitimden askeri eğitime geçmeleri amacıyla “intibak eğitimi” verildiği, bu eğitimin amacının öğrencilere teorik bilgiden çok askeri harekât kabiliyeti kazandırmak olduğu, bu kapsamda öğrencilerin takımlara ayrılarak her takıma eğitim amacıyla Harp Okulunda görevli bir komutan verildiği aktarıldı.

Öğrencilerin özellikle sportif eğitimleri yerine getirmek zorunda olduğu bildirilen iddianamede, bu eğitim sırasında örgüt mensubu olmayan öğrencilerin standart dışı muamelelere tabi tutulduğu vurgulanarak şu değerlendirme yapıldı:

– Bir grup öğrenci, çok basit eğitimlere tabi tutulurken örgüt mensubu olmayan öğrenciler aç ve susuz bırakılmak suretiyle uzun süre koşturulmakta, güneş altında iç çamaşırıyla uzun süre bekletilerek spor yaptırılmakta, eğer öğrenci dayanabilirse sağlığının ve psikolojisinin bozulmasına yol açılmakta, dayanamıyorsa yapamadığı içim okuldan atılmakta veya bunu anlayan öğrencinin kendi isteği ile tazminat ödeyerek okuldan istifa etmesi sağlanmaktadır. Bu takımdaki öğrenciler ise FETÖ ile bağlantısı olmayan, örgüte karşı olan veya örgütten olup da örgütün istekleri dışına çıkan, örgütten ayrılan öğrencilerden oluşmaktadır.

LAĞIM ÇUKURUNDA EĞİTİM

FETÖ’nün kendilerinden olmayan öğrencilerin mezun olmalarını engellemek amacıyla eğitim amacı dışında kalan insanlık onuruna yakışmayacak uygulamalar yaptığı vurgulanan iddianamede, “Şüpheliler haksız yere disiplin cezası vermek, diğer öğrenciler istirahat ederken eğitim adı altında yaralanana kadar mağdurlara eğitim yaptırmak, susuz bırakmak, hakaret etmek, sıcak asfalta sadece şortla yatırmak, lağım çukurunda eğitim yaptırmak şeklinde fiziksel ve psikolojik eylemlerde bulundukları anlaşılmıştır.” ifadesi kullanıldı.

“İŞKENCE YAPMAK” VE “EZİYET ETMEK”

Bu kapsamda, şüphelilerin farklı mağdurlara yönelik “işkence yapmak” ve “eziyet etmek” suçlarından cezalandırılmaları talep edildi.

Buna göre her iki suçtan şüpheli İbrahim Emre Uyanık 78 yıl 6 aydan 427 yıl 6 aya, şüpheliler Muharrem Kuruoğlu ve Salih Uslu 47’şer yıldan 199 yıl 6’şar aya, Muhammed Mustafa Ağıllı 49 yıl 6 aydan 171 yıla, Mehmet Ayhan Demirtaş 17 yıldan 114 yıla, Abdulsamet Oyar 21 yıldan 85 yıl 6 aya, İbrahim Özcan Dedemoğlu 6 yıl 9 aydan 28 yıl 6 aya ve Metehan Acar’ın 13 yıl 6 aydan 52 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Ayrıca sanık Acar’ın, “terör örgütüne üyelik” suçundan da 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsi talep edildi. (AA)

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