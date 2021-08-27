FETÖ’nün mahrem hizmetler yapılanmasına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada FETÖ’nün Jandarma Genel Komutanlığı’ndaki ‘mahrem hizmetler’ yapılanmasında yer alan 5’i halen görevde, 36’sı geçici olarak görevden uzaklaştırılmış/ihraç edilmiş 41 astsubay için Ankara merkezli 32 ilde gözaltı kararı verildi.

FETÖ’nün Jandarma Genel Komutanlığı’ndaki yapılanmasına yönelik gözaltı kararı verilen 41 şüpheliden 36’sının daha önceden görevden uzaklaştırılmış olduğu belirtilirken, 5 şüphelinin halen görevde olduğu ifade edildi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda örgütün Jandarma Genel Komutanlığındaki ‘mahrem hizmetler’ yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen 5’i halen görevde, 36’sı geçici olarak görevden uzaklaştırılmış/ihraç edilmiş 36 astsubay olmak üzere toplam 41 şüphelinin Ankara merkezli 32 ilde 27.08.2021 tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir.