FETÖ’nün medya yapılanması için iade talebi… Listeye alındılar…

Jandarma ve TSK personeline yönelik kumpas davalarıyla ilgili FETÖ’cü savcıların sızdırdığı sahte uydurma delillerle örgütün yayın organlarında algı operasyonlarını yöneterek kamuoyunu yanlış bilgilendirdikleri belirtilen 26 kişi hakkında “Anayasal düzeni değiştirmek, silahlı terör örgütü üyesi ve yöneticisi olmak” suçlarından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

MİT TESPİT ETTİ, ADALET BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

MİT ve Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı’nın Interpol aracılığıyla yürüttüğü ortak çalışmalar sonucunda 26 FETÖ mensubunun Amerika, Avrupa, Asya ve Balkan ülkelerinde oldukları tespit edildi.

Bunun üzerine Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü harekete geçti. Adı geçenler hakkında ayrı ayrı iade talepnameleri düzenlenerek ekli delil klasörleriyle sığındıkları ülkeler aracılığıyla Türkiye’ye iade edilmeleri istendi. İade talepnameleri Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla FETÖ’cülerin sığındıkları ülkelerin resmi makamlarına gönderildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ÖDÜLLÜ LİSTELERE ALDI

İçişleri Bakanlığı da FETÖ’nün medya yapılanmasındaki bu isimleri terörden arananlar listesine aldı ve ihbar edenlerin para ile ödüllendirileceğini duyurdu. 500 bin liralık gri listeye alınan o isimler şöyle:

Zaman gazetesinin İsrail muhabirliğini yapan Abdülkerim Balcı: Darbe girişiminden bir gün önce, “Cumhurbaşkanı için iki ihtimal var, ya saraydadır, ya hapishanede. Sürgündeki Erdoğan ve Erdoğan sonrası döneme hazırlıklı olun” diye tweet attığı ve 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece vatandaşların sokağa çıkmasını engellemeye çalışarak, “Kimse G-3 mermisi önünde direnemez. Canınızı tehlikeye atmayın evinizden çıkmayın. Türkiye’de hiçbir zaman ordunun karşısına çıkacak bir polis gücü yoktur” diyerek çağrıda bulunduğu belirtiliyor.

Abdülkerim Balcı

KARLOV SUİKASTI AZMETTİRİCİSİ

Today’s Zaman Gazetesinin Ankara temsilciliğini yapan ve adı 19 Aralık 2016 günü Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastına karışan Abdullah Bozkurt: İsveç’in Başkenti Stockholm’de yaşayan Bozkurt’un daha sonra ABD’ye sığındığı bildirildi. Bozkurt, Libya’da görev alan MİT personellerinin kimlik bilgileri ile Türkiye-Ermenistan arasında olası bir savaş çıkması halinde devreye sokulacak olan Atmaca planını ifşa etmekle suçlanıyor.

Adem Yavuz Arslan

ARZU YILDIZ İLE ADEM YAVUZ ARSLAN DA VAR

Terör örgütünün yayın organı Bugün gazetesinin eski Ankara ve Washington temsilcisi 15 Temmuz sonrası ABD’ye kaçan Adem Yavuz Arslan: “Ergenekon’un Zirvesi” adında kitabı bulunan Arslan, Balyoz ve Ergenekon kumpas davalarıyla ilgili FETÖ’cü savcıların uydurma delilleriyle köşesinde algı operasyonları yapmakla suçlanıyor.

Arzu Yıldız

Taraf gazetesi yargı muhabiri Arzu Yıldız: Yıldız’ın 15 Temmuz sonrası Fuat Avni hesabını yöneten isimlerin tespit edilmesine yönelik İstanbul Başsavcılığının soruşturma başlatması üzerine yurtdışına kaçtığı bildirildi.

Listede TRT’de 26 yıl boyunca savaş muhabirliği, yapımcı ve haber müdürlüğü görevlerinde bulunan Abdurrahman Keskin de var.

SAKAL VE ÇARŞAF EYLEM PLANLARINI ANLATMIŞLARDI

Samanyolu TV’nin sunucularından olan ve New York’a kaçan Asım Yıldırım: Asım Yıldırım, Balyoz kumpası davasında sözde Sakal ve Çarşaf eylem planlarıyla ilgili FETÖ’nün yayın organlarında programlar yapmıştı.

ABD’ye sığınan FETÖ yayınlarından Aksiyon dergisi, Today’s Zaman ve Zaman gazetesinde uzun yıllar muhabirlik yapan Aydoğan Vatandaş, FETÖ’nün sosyal medyadaki gözü kulağı olan Fuat Avni hesabının da yöneticileri arasında yer alan isimlerden biri olarak gösteriliyor.

Zaman gazetesi Hollanda muhabiri Basri Doğan da gri listeye giren isimlerden. Doğan, Atabeyler ve Ergenekon operasyonlarındaki soruşturmalara yön verip kamuoyunda algı operasyonlarını yöneten isimlerden biri olarak suçlanıyor.

Bülent Keneş



GİRİŞİMDEN 9 GÜN ÖNCE “DARBE OLACAK” DEDİ

Today’s Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş: Keneş’in iade talebi 12 Ocak’ta İsveç Yüksek Mahkemesince durdurulmuştu. Keneş, FETÖ’nün kripto isimleri arasında yer alıyor. 15 Temmuz darbe girişiminden haberi olan Keneş, 6 Temmuz günkü paylaşımında, “İyi bir çıkış yok artık! Kötü, daha kötü, en kötü çıkış var. Kötü olan darbe diyelim, gerisini siz tahmin edin” demişti. Keneş, yurtdışına kaçmadan önce de Cumhurbaşkanına hakaret suçundan gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan sonra, hakim ve savcıları kast ederek, “Serbest bıraktıklarına pişman edeceğim” diyerek tehditlerde bulunmuştu.

Bülent Korucu

DENİZ BAYKAL’A KASET KUMPASINDA FİRARİ SANIK

İsveç’ten iadesi istenen bir diğer isim Bülent Korucu… Stockholm’de yaşayan Korucu, Zaman gazetesi yayın koordinatörü ve FETÖ yayını Yarına Bakış’ın genel yayın yönetmeniydi.

Cevheri Güven

İadesi istenen ve para ödüllü listeye alınan bir diğer isim eski Nokta dergisi Genel Yayın Yönetmeni Cevheri Güven. Almanya’ya sığınan Güven, Deniz Baykal’a kaset kumpası davasında 40 istihbaratçı polis ve emniyet müdürüyle birlikte Ankara’da görülen davada firari sanık olarak yargılanıyor. FETÖ’cü gazetecileri çatısı altında barındıran Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkanı Erkam Tufan Aytav da gri listeye alındı.

Erkam Tufan Aytav

“HİZMETE FETÖ DİYENLERİN ALLAH BELASINI VERSİN”

Zaman gazetesi Danimarka muhabiri Hasan Cücük hakkında da iade talepnamesi düzenlendi. Cücük, Fuat Avni hesabıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle firari sanık olarak İstanbul Çağlayan Adliyesinde yargılanıyor. Danimarka’ya iltica etmek isteyenlerle ilgili rehber yayımlayan Cücük, “Hizmet hareketine FETÖ diyenlerin Allah belasını versin” diye paylaşımlarıyla dikkat çekmişti.

Hollanda’ya kaçtığı belirlenen ve iadesi istenen Mehmet Cerit ise Zaman Vandaag isimli gazetenin genel yayın yönetmenliğini yürütüyor. Zaman gazetesi Romanya temsilcisi Necdet Çelik de ödüllü listeye giren isim. Yunanistan’a sık sık giriş çıkış yaptığı tespit edilen Çelik, TRT’de uzun yıllar çalışmıştı.

CASUSLUK YAPAN FUAT AVNİ TAKMA ADLI SAİD SEFA

Arananlar listesindeki bir diğer isim de yıllarca Fuat Avni takma adıyla attığı tweet’lerle FETÖ tabanını yönlendiren, spekülatif iddialarla ülke gündemini değiştiren ve özellikle de jandarma ve TSK’da görevli generallerle ilgili kumpas iddialarına yön vermekle suçlanan Said Sefa. Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır adına casusluk yapmakla suçlanan Sefa’nın, İngiltere, Kanada ve Almanya gizli servisleriyle de yakın ilişki içinde olup Türkiye aleyhine casusluk faaliyeti yürütmekten iadesi isteniyor.

Said Sefa

BARANSU’YA UYDURMA BELGELERİ SIZDIRIYORDU

İadesi istenen Sevinç Özarslan ise 7,5 yıl hapis cezasına çarptırılınca yurtdışına kaçan isimlerden biri. Özarslan, 15 Temmuz’daki darbe girişiminin FETÖ tarafından yapılmadığına dair Cevheri Güven, Tarık Toros, Adem Yavuz Arslan ve Bülent Korucu ile hazırladığı belgeseli Avrupa ülkelerinde yayımlatan isimlerden biri.

Tuncay Opçin

Ödül listesine alınan Zeyd kod adlı Tuncay Opçin‘in ise uzun yıllar Deniz Harp Okulunda örgüt abiliği yaptığı, Balyoz kumpasının da mimarlarından olduğu belirtiliyor. Bylock yazışmalarında “Balyoz’u hükümete yıktım” itirafı tespit edilen Opçin, Deniz Yarbay Ali Tatar’ın intiharına giden sahte uydurma delilleri Baransu’ya sızdıran isim olarak belirtiliyor. Tuncay Opçin, darbe girişiminden iki gün önce 13 Temmuz günü, “Yatakta basıp, şafakta alacaklar” paylaşımında bulunmuştu.

Zühdi Reha Yeprem

KARISI ADNAN OKTAR’IN GRUBUNDA ÇIKTI

FETÖ’nün yayın organı STV’de “Sırlar Dünyası, Sır Kapısı” adlı programların sunucusu Zühdi Reha Yeprem de Almanya’dan iadesi istenen isimler arasında.

Hakkında İzmir Başsavcılığınca TSK imamı olmak suçundan yakalama kararı çıkarılan Tarık Toros da gri listede yer alıyor. Toros, FETÖ’cü muvazzaf askerlere yönelik operasyondan 4 gün önce yurt dışına kaçtı.

Eşi Banu Toros ise Adnan Oktar grubu içinde yer aldığı belirtiliyor. Toros, FETÖ’nün yayın organı Bugün TV’nin genel yayın yönetmeniydi.

Tarık-Banu Toros

TERÖRİSTBAŞI GÜLEN İÇİN KALP EMOJİLİ MESAJ

NBA’de forma giyen basketbolcu ve FETÖ’nün yayınlarında yazarlık yapan Enes Kanter de gri listeye eklendi.

Kanter, Balyoz ve Ergenekon savcıları Zekeriya Öz, Mehmet Yüzgeç ile Celal Kara’ya yönelik 15 Temmuz sonrası destek mesajlarıyla gündeme gelmiş ve terörist elebaşı Fetullah Gülen’in fotoğrafını paylaşarak kalp emojisiyle, “Seviyorum uleeenn” diye paylaşımlarıyla tepkilere neden olmuştu.

DARBEDEN BİR GÜN ÖNCE MANİDAR PAYLAŞIM

Kanada’nın Toronto kentinde yaşadığı belirlenen Osman Özsoy da FETÖ’nün medya yapılanmasının kilit isimlerinden biri. Gri listeye alınan ve iadesi istenen Özsoy, 15 Temmuz darbe girişiminden bir gün önce 14 Temmuz günü attığı bir twette, “Ben profesör olacağıma keşke albay olsaymışım. Mesela bu süreçte daha fazla katkım olurdu. Bu ülkeye daha fazla hizmet ederdim şu an” diyerek darbeden önceden haberi olduğu imasında bulunmuştu.

FETÖ’NÜN AĞIR TOPLARI DA LİSTEDE

Arananlar listesinin 3 milyonluk mavi kategorisinde Taraf gazetesinin askerlere yönelik kumpas soruşturmalarına yön veren ismi olan Emrullah Uslu, 2 milyonluk yeşil listede Zaman gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı ile kapatılan Polis Akademisi’nden atılan eski ğğretim görevlisi eski Taraf gazetesi yazarı Önder Aytaç bulunuyor.

Aralarında Samanyolu Avrupa ile Zaman Avrupa gibi yayın organlarını barındıran World Media Group’un Başkan Yardımcılığını yapan Yaşar Yeşilyurt da Almanya’dan iadesi istenen bir diğer isim. Yeşilyurt da 1 milyon lira para ödüllü turuncu kategoride yer alıyor.