“FETÖ’nün siyasi ayağını arıyorsanız Enver Altaylı’ya bakın” – 18 Dakika (22 Ocak 2020)

Prof. Dr. Emre Kongar ve Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, 18 Dakika’da, AKP’nin bekçilerin yetkisini genişletme ısrarından, eski mitçi Enver Altaylı’nın iddianamesine, gündemdeki önemli konularI mercek altına aldı. Tele1'e destek olmak için:
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Anasayfa Alaturka Online “FETÖ’nün siyasi ayağını arıyorsanız Enver Altaylı’ya bakın” – 18 Dakika (22 Ocak...