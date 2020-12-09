FETÖ'nün sözde “TSK Hadımköy Askeri Kışla İmamı” tutuklandı

İSTANBUL (AA) – HALİL DEMİR – İstanbul'da gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı dönemde sözde "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Hadımköy Askeri Kışlası İmamı" olduğu belirlenen Hüseyin K. tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, darbe girişiminde örgütün sözde Hadımköy Askeri Kışlası imamı olduğu ve rütbeli personele talimatlar verdiği belirlenen Hüseyin K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandığı ve KHK ile kapatılan Fatih Üniversitesinde bilgisayar mühendisi olarak çalıştığı tespit edilen zanlının, 2007 ile 2009 arasında da örgütün sözde Nijerya imamı olduğu ortaya çıkarıldı.

Şüpheli Hüseyin K., polis ekiplerince, 5 Aralık'ta düzenlenen operasyonda, saklandığı "gaybubet" olarak bilinen hücre evinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin K. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

– Şüpheli suçlamaları kabul ederken yanıltıcı bilgiler verdi

Emniyetteki işlemleri sırasında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen şüpheli Hüseyin K.'nin bu talebi, yanıltıcı bilgiler verdiği için kabul edilmedi.

Şüpheli Hüseyin K.'nin, ifadesi sırasında örgütün talimatları doğrultusunda Nijerya'da yöneticilik yaptığını, ByLock kullandığını, Fatih Üniversitesinde çalıştığını, Hadımköy Askeri Kışlası yapılanmasından sorumlu olduğunu ve aldığı önemli bilgileri kendisinden sorumlu sözde üst imam N.C.'ye aktardığını söylediği öğrenildi.

Ancak şüpheli Hüseyin K.'nin, örgütün çeşitli yapılanmalarında yönetici olarak görevli bulunduğu dönemlerin tarihlerini farklı söylediği, askeri yapılanma içerisinde kendisine bağlı olanlarla ilgili kod isim verdiği, gerçek adlarını bilmediğini ifade ettiği, yanlış kimlik bilgileri vererek yanıltmaya çalıştığı belirlendi.