FETÖ''nün TSK yapılanmasına yönelik gözaltına alınan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi

İSTANBUL (AA) – Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu olmayan Hava Harp Okulu öğrencilerinin, işkence uygulamak suretiyle okuldan ayrılmalarına neden oldukları öne sürülen askerlere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 33 subaydan 18'i adliyeye sevk edildi.

Hava Harp Okulu'nda eğitim görürken örgüt bünyesinde hareket etmeyen öğrencileri mobbing ve işkence ile istifa ettirip FETÖ'ye bağlı öğrencilerin önünü açarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nı ele geçirmeyi hedeflediği gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 41'i kamu görevinden çıkarılmış 42 subaydan 33'ü gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında tutulan şüphelilerden işlemleri tamamlanan 18'i, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Gözaltında olan 15 şüphelinin ise işlemleri devam ediyor.

– 780 askeri öğrencinin ayrılmasına neden olmuşlar

Anadolu Cumhuriyet Savcısı Levent Bilgi tarafından yürütülen soruşturmada, 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe girişimine kadar olan süreçte Hava Harp Okulu'ndan ilişiği kesilen veya ayrılmak zorunda bırakılan öğrencilerin sayısının tespiti amacıyla Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü'nden bu öğrencilere ait dosyaların istenildiği belirtilmişti.

Yapılan incelemelerde, kuruluş amacı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na pilot ve yardımcı yer sınıfından subay yetiştirmek olan bu kurumdan 2006-2014 yılları arasında ayrılmak zorunda bırakılan öğrenci sayısının 780 olduğunun belirlendiği kaydedilmişti.

Adresleri ve kimlikleri tespit edilen askeri öğrencilerin tamamının Hava Harp Okulu'ndan ayrılma sebeplerinin tespiti için ifadelerinin alındığı, müşteki ve tanık olarak dinlenen öğrencilerin birbiriyle uyumlu ve bütünlük gösteren ifadeler verdikleri bildirilmişti.

Soruşturma kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel ve Tayin Daire Başkanlığı'nda görevli bir kısım FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerinin, Hava Harp Okulu Komutanlığı'nda görevli eğitici personel durumundaki alay, filo, kol ve tim komutanlarını yine FETÖ üyeleri arasından seçtiğinin tespit edildiği bilgisi verilmişti.

Bu kişilerin de örgüt mensubu olmayan Hava Harp Okulu öğrencilerini organize ve planlı bir şekilde işkence, eziyet ve tahammülü zor muamele koşullarına tabi tutarak, okuldan asla mezun edilmeyeceklerini kendilerine her fırsatta ifade etmek suretiyle okuldan ayrılmalarını sağladıkları belirtilmişti.

Öte yandan savcılığın soruşturma kapsamında okuldan ayrılmak zorunda kalan öğrencilerin 15 yıllık sağlık raporlarını talep ettiği, raporlar üzerinde yapılan bilirkişi incelemesi neticesinde işkence izlerinin tespit edildiği kaydedilmişti.

Şüpheliler hakkında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetleri kapsamında astlarına emir vermek suretiyle müteaddit kez işkence yapmak ve yaptırmak" suçundan soruşturma başlatıldığı öğrenilmişti.