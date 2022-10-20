FETÖ’nün yurtdışı para trafiğine operasyon: Euro, dolar, pound, altın…

FETÖ’nün mali yapılanmasına yönelik 59 ilde düzenlenen Gazi Turgut Aslan Operasyonu’nun İstanbul ayağında 47 şüpheli yakalandı. Baskınlarda 10 milyon liranın üzerinde para ve altın ele geçirildi.

Habip ATAM

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün FETÖ’nün finans yapılanmasına yönelik önceki gün 59 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Haklarında gözaltı kararı bulunan ve aralarında doktor, ebe, öğretmenlerinde bulunduğu 704 şüpheliden 623’ü gözaltına alındı.

Şüphelilerin yurt dışı kaynaklı FETÖ paralarının transferinde rol aldıkları belirtildi. Mahrem kurye olarak adlandırılan şüphelilerin adreslerinde milyonlarca lira değerinde döviz ve altın ele geçirildiği öğrenildi.

Operasyonun İstanbul ayağında ise haklarında yakalama karar bulunan 51 şüpheliden 47’sinin yakalandığı bildirildi. İstanbul polisinin düzenlediği baskınlarda gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 milyon 81 lira, 468 bin 876 dolar, 102 bin 645 Euro, 6 bin 930 pound ve 871 gram altın ele geçirildi. Ayrıca iki tabanca bulunan aramalarda dijital malzemelere de el konuldu.

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