“FETÖ’yle bağlantısı olanlara değil, onunla mücadele edenlere ceza verildi” – Kulis (2 Ocak 2020)

Kulis’te İsmail Dükel ve konuğu Gazeteci-Yazar Saygı Öztürk, FETÖ'yle uzun yıllardır mücadele eden Sözcü Gazetesi’ne verilen FETÖ cezalarını değerlendiriyor. Tele1'e destek olmak için:
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Anasayfa Alaturka Online “FETÖ’yle bağlantısı olanlara değil, onunla mücadele edenlere ceza verildi” – Kulis (2...