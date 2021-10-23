Feyza Aktan: Asla taviz vermeyeceğim bir olayın sonucuydu

Velayet davasıyla karşı karşıya gelen Özcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan’ın kavga görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Deniz’e tokat attığı görülen Aktan, “Yaşananlardan hiç pişman olmamakla birlikte asla taviz vermeyeceğim bir olayın sonucuydu” dedi.
Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan’a açtığı velayet davasının dördüncü duruşması görüldü. Dün basına kapalı olarak görülen duruşmada 3 tanık dinlendi. Tarafların hazır bulunduğu duruşma 14 Aralık’a ertelendi.
Mahkeme sonrası ikilinin daha önce yaşadığı ve güvenlik kameralarına takılan şiddet görüntüleri ortaya çıktı.
Feyza Aktan, kavga sırasında Özcan Deniz’e önce tokat atıyor, ardından sanatçının tişörtünü yırtıyor. Bu olay karşısında Deniz’in ise tepkisiz kalması dikkat çekti.
“HİÇ PİŞMAN OLMADIM”
Görüntülerden sonra Feyza Aktan, Instagram hesabından açıklama yaptı ve pişman olmadığını söyledi.
Aktan, “Uzun süredir zorlu bir süreçten geçiyorum. Medyaya servis edilen görüntülerle yaşananlardan hiç pişman olmamakla birlikte asla taviz vermeyeceğim bir olayın sonucuydu. Yaşadığım süreçlerle ilgili yakın bir zamanda açıklama yapacağım” ifadelerini kullandı.