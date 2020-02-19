Feyzioğlu için “yangına gitmeyen itfaiyeci” benzetmesi





Tele1 ekranlarından yayınlanan Evren Özalkuş’un sunduğu ‘Türkiye’nin Geleceği’ programının bu haftaki konukları Av. Başar Yaltı, Av. Uğur Poyraz, CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Av. Tuba Torun ve Siyaset Bilimci Doç. Dr. Burak Cop’tu. Gezi davasında yaşanan hukuksuzlukların ele alındığı programda, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun tutumu ele alındı. Konuya ilişkin değerlendirmeler de bulunan Burak Cop, “TBB Başkanın sıfatı taşıyan bir insan hukuk devleti ilkelerine aykırı bir yargılama usülüne itiraz etmek zorundadır. Bunu yapmazsa yangına gitmeyen itfaiyeci pozisyonuna düşer. Ya onu yapacaksın ya da o koltukta oturmayacaksın.” ifadelerini kullandı. Tele1'e destek olmak için:

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