Fiat'tan temmuz ayı kampanyası

İSTANBUL (AA) – Fiat, kamu bankalarıyla olan iş birliğiyle temmuz ayında iddialı bir satış kampanyasını hayata geçiriyor.

Fiat'tan yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında, kamu bankalarınca uygulanan "Yerli üretime özel taşıt kredisi paketi" ile "İyi bir otomobil aynı zamanda ulaşılabilir olmalı" felsefesiyle geliştirilen Fiat Egea model ailesi, Doblo ve Fiorino Panaroma modelleri, 50 bin TL için 24 ay vadeli yüzde 0,64 faiz ile satın alınabiliyor.

Kampanya çerçevesinde, ilk ödemeyi 6 ay erteleme fırsatı da kullanıcılarla buluşuyor.

Şirket, tüketiciye en uygun faiz seçeneklerini ve ertelemeli ödeme kolaylığı sunarken, temmuz ayında geçerli olacak kampanya kapsamında satışa sunulduğu andan itibaren Türkiye sanayisine ve Fiat markasına önemli başarılar getiren, en çok tercih edilen otomobiller tüketici ile buluşacak.

Fiat ayrıca, Egea Sedan modellerine özel sunduğu "otomatik vites hediye" kampanyasını da temmuz ayı boyunca sürdürüyor.