Fibabanka'nın ilk çeyrekte vergi sonrası net karı 82,4 milyon TL oldu

İSTANBUL (AA) – Fibabanka'nın vergi sonrası net karı, bu yılın ilk çeyreğinde 82,4 milyon TL oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Fibabanka, 2021'in birinci çeyreğinin sonunda 104,0 milyon TL vergi öncesi kar elde etti.

Bankanın aynı dönemde vergi sonrası net karı 82,4 milyon TL, mart sonu itibarıyla aktif toplamı da 29,8 milyar TL oldu.

Bankanın net kredi portföy büyüklüğü 19,8 milyar TL olarak gerçekleşirken, kredilerin toplam aktifler içindeki payı yüzde 66 olarak belirlendi. Söz konusu dönemde toplam pasiflerin yüzde 64'ünü oluşturan müşteri mevduatı ise yüzde 14 artışla 18,9 milyar TL seviyesine yükseldi.

Güçlü sermaye odağını korumaya devam eden Fibabanka'nın 31 Mart 2021 itibarıyla sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 19,14 seviyesinde gerçekleşti.

– "İlk çeyrekte ekonomiye destek vermeye devam ettik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fibabanka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Mert, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle her anlamda olağanüstü geçen yılın ilk çeyrek döneminde de ekonomiye destek vermeye devam ettiklerini ve sonuçlardan memnun olduklarını belirtti.

Mert, şunları kaydetti:

"Türk bankacılık sektörünün genç ve dinamik oyuncularından biri olarak, 'Anlarız hızla, çözeriz hızla' yaklaşımımız ve 'Müşterinin ayağına giden banka anlayışımız' çerçevesinde, 2021 yılının ilk çeyreğini de başarılı bir performansla hedeflerimiz doğrultusunda tamamladık. Tabana yaygın bankacılık anlayışımızla, müşteri profilleri değişirken, her yaştan ve farklı segmentlerde bulunan müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını tanıyor ve buna uygun özel ürün ve hizmetler sunarak hayatlarını kolaylaştırmaya devam ediyoruz. Fibabanka olarak, birinci çeyreği güçlü teknolojik altyapımız ile müşterilerimizin, paydaşlarımızın ve çalışanlarımızın sağlığını ön planda tutarak başarıyla tamamladık."