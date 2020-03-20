FIBA'nın sosyal medya platformları, olimpik spor federasyonları arasında liderliğe yükseldi

İSTANBUL (AA) – Uluslararası Basketbol Federasyonunun (FIBA) sosyal medya platformları, olimpik spor federasyonları arasında liderliğe yükseldi.

İngiltere'deki Red Torch ajansının 2020 sosyal medyada spor raporuna göre FIBA, 35 uluslararası olimpik spor federasyonu arasında genel sıralamada, geçen senenin birincisi Uluslararası Futbol Federasyonları Birliğini (FIFA) geçerek ilk sıraya yerleşti.

FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası, sosyal medyada 1,5 milyar video görüntülemesi ile büyük bir başarıya ulaşarak FIBA'nın Facebook'ta birinci, Instagram'da ikinci sıradaki yerini korumasını ve Twitter'da ikinci sıraya yükselmesini sağladı. FIBA, ortalama bir uluslararası federasyondan 5,6 kat daha fazla Facebook video görüntülemesi aldı ve tüm video görüntülemelerinin yüzde 31'ini elde etti.

Yapılan analizlerde; Facebook, Instagram, Twitter ve YouTube sosyal ağları dikkate alındı. Araştırmada genel sıralamada birinciliği FIBA elde ederken, ikinci Dünya Ragbi Federasyonu (WR), üçüncü Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB), dördüncü Dünya Badminton Federasyonu (BWF) ve beşinci Dünya Atletizm Federasyonları Birliği (World Athletics) oldu. Geçen senenin birincisi FIFA ise altıncı sırada yer aldı.

Yayımlanan araştırmada, 1 Ocak-31 Aralık 2019 tarihlerinde 35 olimpik spor federasyonunun sosyal medya performansları gözlemlendi. Buna göre; bütün federasyonların belirtilen 4 sosyal medya platformundaki toplam takipçi sayısı 155 milyon 500 bin olarak belirlendi. Toplam takipçilerin yüzde 54'ünü Facebook kullanıcıları oluştururken, Instagram ve Twitter yüzde 18'er, YouTube takipçileri ise yüzde 10 oldu.