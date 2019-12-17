Sağlık Masası'nın bugünkü bölümünde Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Gökhan Özçınar, bel ve boyun ağrılarını masaya yatırdı. İzleyicilerin sorularını yanıtlayan Dr. Özçınar, bazı bel ve boyun ağrılarının ameliyat aşamasına gelmeden çözülebileceğini vurguladı. Fibromiyalji'nin ne olduğunu ve nasıl bir ağrı türü olduğunu da aktaran Dr. Özçınar, tedavi yöntemlerine ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Tele1'e destek olmak için:
https://www.tele1.com.tr/destek Tele1 TV'ye Patreon üzerinden izleyici sponsoru olarak destek olabilirsiniz:
https://www.patreon.com/tele1comtr Bizi takip edin:
http://www.tele1.com.tr
Tweets by tele1comtr
http://www.instagram.com/tvtele1
http://www.facebook.com/tele1comtr
Fibromiyalji nedir ve tedavisi var mıdır? – Sağlık Masası (16 Aralık 2019)
https://www.youtube.com/watch?v=wNBa6mSrCMs
Sağlık Masası'nın bugünkü bölümünde Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Gökhan Özçınar, bel ve boyun ağrılarını masaya yatırdı. İzleyicilerin sorularını yanıtlayan Dr. Özçınar, bazı bel ve boyun ağrılarının ameliyat aşamasına gelmeden çözülebileceğini vurguladı. Fibromiyalji'nin ne olduğunu ve nasıl bir ağrı türü olduğunu da aktaran Dr. Özçınar, tedavi yöntemlerine ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Tele1'e destek olmak için:
https://www.tele1.com.tr/destek Tele1 TV'ye Patreon üzerinden izleyici sponsoru olarak destek olabilirsiniz:
https://www.patreon.com/tele1comtr Bizi takip edin:
http://www.tele1.com.tr
http://www.twitter.com/tele1comtr
http://www.instagram.com/tvtele1
http://www.facebook.com/tele1comtr