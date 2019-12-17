Kategoriler
Alaturka Online

Fibromiyalji nedir ve tedavisi var mıdır? – Sağlık Masası (16 Aralık 2019)

https://www.youtube.com/watch?v=wNBa6mSrCMs

Sağlık Masası'nın bugünkü bölümünde Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Gökhan Özçınar, bel ve boyun ağrılarını masaya yatırdı. İzleyicilerin sorularını yanıtlayan Dr. Özçınar, bazı bel ve boyun ağrılarının ameliyat aşamasına gelmeden çözülebileceğini vurguladı. Fibromiyalji'nin ne olduğunu ve nasıl bir ağrı türü olduğunu da aktaran Dr. Özçınar, tedavi yöntemlerine ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Tele1'e destek olmak için:
https://www.tele1.com.tr/destek Tele1 TV'ye Patreon üzerinden izleyici sponsoru olarak destek olabilirsiniz:
https://www.patreon.com/tele1comtr Bizi takip edin:
http://www.tele1.com.tr
http://www.twitter.com/tele1comtr
http://www.instagram.com/tvtele1
http://www.facebook.com/tele1comtr



Sağlık Masası'nın bugünkü bölümünde Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Gökhan Özçınar, bel ve boyun ağrılarını masaya yatırdı. İzleyicilerin sorularını yanıtlayan Dr. Özçınar, bazı bel ve boyun ağrılarının ameliyat aşamasına gelmeden çözülebileceğini vurguladı. Fibromiyalji'nin ne olduğunu ve nasıl bir ağrı türü olduğunu da aktaran Dr. Özçınar, tedavi yöntemlerine ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Tele1'e destek olmak için:
https://www.tele1.com.tr/destek Tele1 TV'ye Patreon üzerinden izleyici sponsoru olarak destek olabilirsiniz:
https://www.patreon.com/tele1comtr Bizi takip edin:
http://www.tele1.com.tr

http://www.instagram.com/tvtele1
http://www.facebook.com/tele1comtr

Reklamlar

Yazar Alaturka Online

Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi Alaturka Online yıllardır Amerika'da en çok okunan ve takip edilen tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi.
First Turkish American Newspaper -
Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu !
Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz!
Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler.
Alaturka - Amerika'daki Aileniz.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?