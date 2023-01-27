FIFA açıkladı: Süper Lig’in transfer raporu

FIFA verilerine göre 2022 yılı içerisinde transfere toplam 5.24 milyar Sterlin harcandı.

İNGİLİZLER KASAYI BOŞALTTI

İngiliz kulüpleri 2022 içerisinde transfere en çok para harcayan takımlar oldu. 1.78 milyar Sterlin ile açık ara lider olan ada ekipleri kadrolarını güçlendirdi.

En pahalı 10 transfer arasında altı tane İngiliz takımı yer aldı.

İTALYANLAR İKİNCİ SIRADA

Listede İngilizlerden sonra İtalyan kulüpleri bulunuyor. Transfere toplam 543 milyon Sterlin harcayan çizme ekipleri son zamanlarda inceleme altında.

Transferlerle gündeme gelen İtalyan ekipleri transferlerdeki usulsüzlükler de gündeme geliyor. Son olarak 15 puanı silinen Juventus’un ardından Milan ve Napoli de federasyon tarafından inceleme altına alındı.

EN PAHALI OYUNCULAR

Fransız orta saha oyuncusu Aurelien Tchouameni’nin Monaco’dan Real Madrid’e transferi en pahalı transfer oldu. 80 milyon Euro (68,3 milyon Sterlin) artı yaklaşık 20 milyon Euro (17 milyon Sterlin) bedelle transfer olan genç yıldız performansıyla göz dolduruyor.

Ajax’tan kanat oyuncusu Antony 82 milyon Sterlin, Real Madrid’den orta saha Casemiro 70 milyon Sterlin’e Manchester United’a transfer olurken para harcamaktan çekinmeyen kırmızı şeytanlar en çok bedel ödeyen kulüp oldu. Barcelona ikinci, Liverpool üçüncü sırada yer aldı.

Liverpool Benfica’dan forvet Darwin Nunez’i 64 milyon Sterlin’e (bonuslarla 85 milyon) transfer etti. Manchester City de Erling Haaland için 51.2 milyon Sterlin ödedi.

İlk 10 şu şekilde:

1. Aurelien Tchouameni (Monaco – Real Madrid)

2. Darwin Nunez (Benfica – Liverpool)

3. Antony (Ajax – Manchester United)

4. Casemiro (Real Madrid – Manchester United)

5. Matthijs De Ligt (Juventus – Bayern Münih)

6. Ferran Torres (Manchester City – Barcelona)

7. Erling Haaland (Borussia Dortmund – Manchester City)

8. Alexander Isak (Real Sociedad – Newcastle United)

9. Luis Diaz (Porto – Liverpool)

10. Raphinha (Leeds United – Barcelona)

TÜRKİYE’DE RAKAMLAR

2022 yılı içerisinde Türkiye’ye 342 futbolcu gelirken 332 futbolcu da ayrıldı. Transferler toplam 116.4 milyon Dolar harcanırken, 118.6 milyon Dolar da gelir elde edildi.