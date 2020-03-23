FIFA Başkanı Gianni Infantino’dan ‘corona’ sonrası futbolda reform çağrısı!

FIFA Başkanı Gianni Infantino, La Gazzetta dello Sport’a açıklamalarda bulundu. 50. yaş günü olan 23 Mart’ta yayınlanan röportajda FIFA Başkanı hem gündemi değerlendirdi hem de futbolun geleceğine dair flaş açıklamalarda bulundu.

Futbol maçlarının ne zaman yeniden başlayacağı sorusuna Infantino, “Önce sağlık. Paniğe de gerek yok, açıkça söyleyeyim: Kimsenin hayatını riske atmadığımız zaman oynamaya başlayacağız. Federasyonlar ve ligler devletlerin ve Dünya Sağlık Örgütü’nün tavsiyelerine uymaya hazır” dedi.

“Avrupa’da ve Amerika kıtasında dayanışma ve birliktelik ruhu gösterdik” diyen Infantino, “Geçici değişiklikler ve oyuncuların transferleri konusunda düzenlemeler konusunda ise oyuncuların kontratlarını korumak ve oyuncu kayıt tarihlerini buna göre adapte etmek durumundayız. Gereken önlemler zorlu olacak ama yapacak bir şey yok. Hepimiz fedakarlıklar yapmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

‘Futbolda bir ekonomik kriz riski var’

Infantino, corona virüsünün dünya futbolunda bir ekonomik kriz ve daralma yaratıp yaratmayacağı konusunda da konuşurken “Böyle bir risk var. Virüsün global ekonomik etkisi üzerinde de çalışmaya ihtiyaç var. Şu an zorlu bir süreçteyiz, ne zaman normale döner bilmiyorum. Ama fırsatları da görmek lazım. Bir adım geri atarak belki de futbol dünyasında bir reform yapacağız. Farklı formatlarla… Daha az turnuva ama daha ilgi çekici turnuvalar. Belki daha az takımla ancak daha rekabetçi. Sporcu sağlığını korumak için de daha az maç oynayacağız belki ama sahada daha çok mücadele olacak. Bu bilim-kurgu değil. Muhtemel zararı görüyoruz, nasıl çözebileceğimizi de görüyoruz. Tabii ki sıfırdan başlayalım demiyorum ama futbolu hep birlikte dönülmez bir krize girme riskinden de kurtaralım” dedi.

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Bu açıklamalardan sonra akıllara bazı güçlü Avrupa takımlarının katılacağı bir Avrupa Süper Ligi fikri gelmesini istemediğini söyleyen Infantino, bu konudaki soruya, “Bu (Avrupa Süper Ligi) beni güldürüyor. Başka ne istersiniz?! Bakıyorum ki insanlar kendi kendilerine turnuvalar organize ediyorlar ve bunu yaparken dünyada futbolun nasıl organize olduğuna saygı göstermeden yapıyorlar” yanıtını verdi.

‘Gelecekte Dünya Kupası’nı kazabilecek 50 ülke olmalı!’

Infantino güç dengesi gerektiğini söylerken “Gelecekte Dünya Kupası’nı kazanabilecek en az 50 ülke olmalı. Avrupa’dan 6, Güney Amerika’dan da 2 tane ülke değil… Kulüpler Dünya Kupası’nı da kazabilecek 50 takıma ihtiyacımız olacak. Bu elli takımın 20’si Avrupa’dan olacaktır ki yine de bugünkü Avrupa’dan 5 veya 6 takımın başı çektiği durumdan daha iyi. Ancak şu an tüm dünya böylesi bir global sağlık kriziyle mücadele ederken spor bir adım geri atmalı. Sağlık her şeyden önce gelir” ifadelerini kullandı.