FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

İSTANBUL (AA) – Plaj Futbolu Milli Takımı, FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde sıralama karşılaşmasında Fransa'ya 6-5 yenildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Portekiz'in Nazare kentinde bulunan Jordan Santos Stadı'ndaki mücadelenin normal süresi 5-5 bitti. Uzatmaya giden müsabakada bitime 15 saniye kala Angeletti'nin golüne engel olamayan milliler, sahadan 6-5 yenik ayrıldı.
Ay-yıldızlıların golleri Cem Keskin, Barış Terzioğlu (2), Volkan Yeşilırmak ve Efe Lorenzo Deniz kaydetti.
Milliler, yarın 11'incilik maçına çıkacak.
Karşılaşmayı Fransa futbolunun unutulmaz ismi Eric Cantona da tribünden takip etti.