FIFA’dan corona virüsü uyarı videosu… Türkiye’den iki isim

Tüm dünyada hızla yayılan corona virüsü nedeniyle ülkeler olağanüstü tedbirler alırken, futbolun zirvesindeki kurum FIFA da, salgın süresince yapılması gerekenleri sıralayan bir video yayınladı. Yıldız isimlerle çekilen videoda Türkiye’den Radamel Falcao ve Emre Belözoğlu da yer aldı.

Ellerin sık sık yıkanması, temastan kaçınma, dirseğe doğru öksürme, yüze dokunmama ve evde kalma çağrıları yapılan videoda 28 isim yer aldı. FIFA Başkanı Gianni Infantino, çekilen video ile ilgili yaptığı açıklamada “Birlikte bu süreci atlatacağız” dedi.

İşte FIFA’nın resmi Twitter hesabından yayınladığı video:

Hands Elbow Face ↔️ Distance Feel

Let some of football’s biggest names tell you what you need to be doing to help tackle #COVID19.

ℹ️Learn more https://t.co/iDwqhk1Nor@WHO | @GaryLineker | @Alissonbecker @CarliLloyd | @teammessi | @setoo9 pic.twitter.com/cbW2o2hWuC

— FIFA.com (@FIFAcom) March 23, 2020