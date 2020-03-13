Fifteen Seconds ertelendi

İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan corona virüsü, uluslararası etkinliklerin de askıya alınmasına sebep oldu.

Türkiye’deki durum hakkında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, hükümetin tüm önlemleri aldığını, ancak olası ihtimallere karşı virüsün yayılmaması için uluslararası tüm kongre ve etkinliklerin iptal edilmesinin gerekli olduğunu açıklaması üzerine Fifteen Seconds Festival de 3 – 4 Kasım 2020 tarihlerinde gerçekleştirilmek üzere ertelendi.

Festivale katılanların, konuşmacıların ve ziyaretçilerin sağlığının her zaman öncelikli planda olduğunun altını çizen Manastır Kurucusu Muhammed Attila Sevim; “Dünyanın pek çok ülkesinde insan sağlığını tehdit eden corona virüsü sebebiyle etkinliğimizi 3 – 4 Kasım tarihlerine erteleme kararı aldık. Festivaldeki konuşmacılarımızın dünyanın dört bir yanından gelecek olması nedeniyle hiç kimsenin sağlığını tehlikeye atmak istemiyoruz” açıklamalarında bulundu.