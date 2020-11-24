Fikirtepe'de kentsel dönüşüme devlet desteği sevinçle karşılandı

İSTANBUL (AA) – MEHMET KARA – Kadıköy'ün Fikirtepe semtinde yaşayanlar, devam eden kentsel dönüşüm sürecine "devlet" desteğini olumlu karşıladı.

Gecekonduların da yer aldığı Fikirtepe, 2007'de "kentsel dönüşüm alanı" olarak belirlendi. "Fikirtepe ve Çevresi Uygulama İmar Planı" çerçevesinde yapılan inşaatlarla bölgede başlayan dönüşüm, inşaat firmaları, müteahhitler ve mülk sahipleri arasında yaşanan sorunlar nedeniyle tamamlanamadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine, Fikirtepe'deki kentsel dönüşüm çalışmaları artık devlet eliyle yürütülecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Fikirtepe'deki hak sahipleri temsilcileriyle dün yaptığı görüşmenin ardından açıkladığı, bakanlık, TOKİ Başkanlığı ve Emlak Konut eliyle inşaatların yapılacağı ve 3 yıl içinde bitirileceği müjdesi, Fikirtepe'de sevinçle karşılandı.

AA muhabiri, bölgede çalışmalar yürüten yetkililer, yöneticiler, sivil toplum yetkilileri ve vatandaşlarla görüşerek kararın yansımalarını değerlendirdi.

– "Yarım kalan inşaatlar tamamlanacak"

Fikirtepe Dumlupınar, Eğitim, Merdivenköy Mahalleleri Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ercüment Oruç, devlet desteğinin bölge halkı tarafından sevinçle karşılandığını söyledi.

Bölgedeki kentsel dönüşüm sürecinde inişli çıkışlı günler yaşadıklarını belirten Oruç, "Bakan Bey'in açıklamaları Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yeniden başlayacak projelerin müjdesi bizi çok mutlu etti. Bölge halkı çok mutlu oldu. Yarım kalan inşaatlar tamamlanacak. Emlak Konut'un buraya gelmesini zaten istiyorduk. Kendilerine Fikirtepe halkı adına çok teşekkür ediyorum." dedi.

– "10 yıl meşakkatli geçti"

Fikirtepe Dumlupınar Mahallesi Muhtarı Ahmet Gediz, bölgede yarım kalan projeler yüzünden zor günler yaşadıklarını anlattı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un dün yaptığı açıklamayla birlikte yeni bir sürece girildiğini dile getiren Gediz, "Karar son derece sevindirici. Vatandaşlarımız bu güzel habere inanamadı, çünkü 10 yıl hakikaten meşakkatli geçti. Devlet tarafından devlet güvencesi verilmesi bizi mutlu etti. Bakanımıza ve yetkililere teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

– "İnşallah 2023'te evlerimizde oturmak nasip olur"

Fikirtepe'de yaşayan Taha Yılmaz, kararı şu sözlerle değerlendirdi:

"Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a teşekkür ediyorum. Uzun zamandır sıkıntılarını çekiyorduk. İnşallah 2023'te evlerimizde oturmak nasip olur. Yorulmuştuk. Alınan karar sevindirdi. Hızlı bir şekilde projelerin tamamlanmasını umuyoruz."

Salih Bağırgan ise geç de olsa güzel bir karar olduğunu ifade ederek, "Fikirtepe halkı çok mutlu oldu. 3 yıl içinde verilen taahhüdün gerçekleştirilmesini de sabırsızlıkla bekliyoruz. Keşke Cumhurbaşkanımız kararı daha önce alsaydı da ahirete göç eden komşularımız da bu mutluluğu yaşasaydı." ifadelerini kullandı.

Bölgede yürütülen en büyük projelerden olan VARTAŞ-KİPTAŞ 1. Ada Sorumlusu Ayhan Yılmaz da Fikirtepe halkının çok zor durumda olduğunu belirterek, "Yıkılan evlerin, inşaatları devam etmeyen binaların durumu bizi üzüyordu. Bakanımızın müjdeli haberi sadece bizi değil, çocuklarımızı ve torunlarımızı da sevindirdi. Artık 2023'te projelerinin tamamlanmasını bekliyoruz." dedi.

– "Projeler kısa zamanda tamamlanacak"

Bölgede incelemelerde bunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürü Yunus Emre Küçük, Fikirtepe'de kentsel dönüşümün 2012'de İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yaptığı planlarla fiili olarak başladığını söyledi.

Küçük, bakanlığın 2013'te bölgeyi riskli alan ilan ettiğini anımsatarak, şöyle konuştu:

"6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun gereğince harçlardan ve vergilerden muaf bir şekilde işlemlerini kolayca gerçekleştirmeleri sağlandı. Gelinen süreçte işlerin tıkanmış ve yürüyememiş olması nedeniyle hem Cumhurbaşkanımızın hem de Bakanımızın talimatlarıyla bakanlığımız işleri yürütmek için devreye girdi. Bakan Bey'in vatandaşlarla ve müteahhitlerle yaptığı toplantılar neticesinde biz de sürece hızlı bir şekilde adım attık, çalışmalara başladık."

Bilgilendirme ofisleriyle vatandaşlarla iletişim halinde olacaklarını belirten Küçük, sahadan gerekli tüm bilgilerin hızlı bir şekilde toplanacağını ve tüm taraflarla koordine olarak projelerin kısa zamanda tamamlanacağını sözlerine ekledi.